MADRID. CIFUENTES ASISTE A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA AVT POR PETICIÓN EXPRESA DE ÁNGELES PEDRAZA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que no tenía previsto asistir al acto de entrega de los premios 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), celebrado en la Real Casa de Correos, acudió finalmente al pedírselo de manera expresa, a través de un mensaje, la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza.



Anoche se informó desde el Gabinete de Prensa de la Comunidad que Cifuentes no iba a asistir al acto de la AVT porque “no existe acto, por muy interesante que sea, que no monopolice el tema del máster”. Prefería no acudir para que la entrega de los premios no se desvirtuara y quedara empañado por su polémico máster.

Desde que saltó a los medios de comunicación este asunto, la presidenta autonómica prefirió no asistir a actos públicos o si lo hacía no atender a los medios de comunicación. Su última aparición pública se produjo el pasado fin de semana en la convención nacional del PP que se celebró en Sevilla.



