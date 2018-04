MADRID. CARMENA ANUNCIA UNA CAMPAÑA DE APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL TRAS VER FUERA DE PLAZO UNA MEDALLA EN SAN ISIDRO

Google Plus

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció este lunes que se está ultimando “una importante campaña de promoción y apoyo” a la Policía Municipal y se mostró dispuesta a consensuar con los grupos de la oposición la concesión de otro tipo de honor al Cuerpo tras estimar fuera de plazo la petición del PP de que se le otorgue una de las Medallas de Oro que se entregan en el acto institucional de San Isidro.



Lo hizo en la sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento, que aprobó por unanimidad las propuestas de Medallas de Oro realizadas por el Gobierno municipal: a la actriz Concha Velasco, la activista LGTBI Boti García Rodrigo, la ingeniera Elena García Armada -creadora de exoesqueletos para niños con parálisis- y el equipo de hockey femenino Club de Campo.

La portavoz del PP en la comisión, Isabel Rosell, pidió a la alcaldesa que reconsiderase su negativa a conceder una de las medallas a la Policía Municipal, como había sugerido el Grupo Popular, argumentando que la que ya obtuvo, la Medalla de Honor, fue junto con otras 80 entidades por su ayuda en la respuesta a los atentados del 11 de marzo de 2004 y que la Fundación Voluntarios por Madrid recibió esa misma distinción y luego la Medalla de Oro.

Carmena respondió leyendo la carta que envió al portavoz del Grupo Popular, José Luis Martínez-Almeida, en respuesta a esa solicitud, en la que reconoció que no era incompatible recibir una Medalla de Oro y otra de Honor, pero precisó que no era posible entregar otra vez una Medalla de Honor y que la propuesta de que se concediera al PP la Medalla de Oro llegó cuando el Gobierno municipal ya había divulgado sus cuatro propuestas, las aprobadas hoy en la comisión, y con cuyos destinatarios se cometería una falta de cortesía si se les sustituyera por la Policía.

Eso sí, la alcaldesa dijo también a Almeida que le preocupa tanto como a él que la Policía “haya podido sentirse menospreciada por los acontecimientos recientes”, en alusión a los sucesos de Lavapiés, en los que los sindicatos policiales se quejaron de que el Gobierno municipal no les había defendido ante la presión popular al hilo de la muerte del mantero Mame Mbayé. En este sentido, mostró su intención de “conjurar esos sentimientos” y “expresar el respeto” que la Corporación debe a la Policía.

Por ello, además de recordar que en su reunión del pasado 21 de marzo con los mandos policiales pidió que se hiciera llegar a los agentes el “total apoyo y confianza” del Gobierno municipal y la valoración de su “alta sensibilidad y gestión eficiente”, ha preparado otra reunión para el próximo día 25 en la que se “darán pasos” para realizar “una importante campaña de promoción y apoyo” a la Policía Municipal.

Además, dijo estar pensando cómo conceder a la Policía “ese honor que todos queremos”, para lo que considera una fecha adecuada la festividad de San Juan, patrono del Cuerpo. En una pregunta posterior, Rosell se mostró disconforme con la reacción de la alcaldesa, puesto que estima que se podría haber convocado una nueva sesión extraordinaria de la comisión y añadir una quinta Medalla de Oro para la Policía Municipal.



