CANTABRIA. FUNDACIÓN ONCE SE SUMA EN SANTANDER AL ESFUERZO PARA QUE LOS UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD CONSIGAN SU EMPLEO

Inserta Emplo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, participa en la 1ª Feria del Empleo que se celebra desde hoy y hasta el 17 de noviembre en la Universidad de Cantabria, para orientar a universitarios con discapacidad para que consigan empleo.

La iniciativa está organizada por el Centro de Orientación e Información de Empleo de la institución universitaria cántabra, que se convierte en el lugar ideal para que un total de 39 empresas presenten sus ofertas de empleo a miles de estudiantes de últimos cursos y titulados universitarios.

Y ello en una doble vertiente: presencial, con un total de 20 empresas, con sus stands en el hall compartido por las Facultades de Económicas y Derecho, y virtual, en un entorno fácil e intuitivo para poder chatear o dejar el CV a las 19 empresas participantes en la plataforma.

La directora territorial de Inserta Empleo en Cantabria, María Ángeles Martínez, indicó que "no podíamos perder esta oportunidad". "Inserta Empleo Cantabria está presente en todos los eventos y con todas las entidades que esté promoviendo empleo, y en nuestro caso el empleo de personas con discapacidad que están en el ámbito universitario", añadió.

La presencia de Inserta Empleo en la 1ª Feria del Empleo de la Universidad de Cantabria no se limita a difundir su labor entre los estudiantes y titulados, sino que se extiende a las empresas participantes en este evento. "Las empresas con las que trabajamos demandan en ocasiones perfiles laborales de alta cualificación, y nosotros tenemos candidatos en disposición de cubrir esos puestos. Y además de poner en conocimiento de los jóvenes universitarios que existe este servicio, damos a conocer a los empleadores que están en esta Feria que Inserta es su proveedor de personal y que pueden contar con nuestra plataforma y asesoramiento especializado en la contratación de personas con discapacidad", concluyó María Ángeles Martínez.

Asimismo, la consultora técnica de Inserta Cantabria, Esperanza Fernández, recalcó la labor de visibilización y difusión que consigue el stand de la entidad. "Que conozcan lo que hacemos, que es la inserción laboral de personas con discapacidad, y en especial que podemos ayudar a los universitarios con discapacidad a lograr su objetivo", señaló Fernández, que recordó que Inserta Cantabria gestiona una bolsa de 3.000 candidatos y de ellos un porcentaje, aún pequeño, es de universitarios, "pero es una tendencia que está cambiando".

La elaboración de un perfil profesional es uno de los objetivos principales de los técnicos de Inserta Empleo, como el técnico de Inserción Laboral en Inserta Empleo Cantabria, Juan Manuel Ochoa, quien destacó que "les hacemos un perfil profesional que presentamos a las empresas que nos solicitan trabajadores. Se registran en nuestro portal Por Talento, les damos una cita en la que nos traen su documentación, el CV y la formación que tengan, les hacemos una entrevista y pasan a formar parte de nuestra bolsa, esperando que lleguen ofertas para encajar los perfiles".

Iñigo de Maza, titulado universitario con reconocimiento reciente de una discapacidad, acudió al stand de Inserta Empleo en esta inicitiva y dijo que se aceró a la feria "para saber cómo inscribirme en la propia institución y para que me orienten sobre las posibilidades de encontrar trabajo. Tal y como me han explicado, una vez inscrito en el programa Por Talento, próximamente me citarán para conocerme un poco más y saber cómo llevar a cabo la labor de inserción laboral".

Para la Universidad de Cantabria, es la primera cita de estas características. El director del Centro de Orientación e Información de Empleo de la institución, José Vicente Fernández, explicó que el objetivo es potenciar la orientación e inserción de los egresados universitarios.

"Ya teníamos mucha experiencia en la gestión de prácticas académicas, y queríamos dar un impulso al universitario para que tenga herramientas en la búsqueda de su primer empleo. En este caso, nuestro requisito principal para las empresas que participan en esta feria era que las ofertas de empleo que propongan sean reales", detalló Fernández.

La Universidad de Cantabria se suma con esta 1ª Feria del Empleo al denominado 'Tour del Empleo', un programa en el que las instituciones académicas universitarias, tanto públicas como privadas, muestran su interés por organizar eventos de este tipo, y que recorre varias ciudades de la geografía española.

La presencia de Inserta en la 1ª Feria del Empleo de la Universidad de Cantabria forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso