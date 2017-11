BALEARES. LA AGRUPACIÓN DE ACTORES CIEGOS 'SA BOIRA' CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO CON LA REPRESENTACIÓN DE ‘YERMA’

Google Plus

La agrupación teatral ‘Sa Boira’ pone en escena ‘Yerma’, de Federico García Lorca, con motivo de la celebración del 30 aniversario de este grupo teatral formado por actores y actrices, mayoritariamente afiliados a la ONCE.





Alejandra Luque; Asociación Cultural de Personas con discapacidad visual de las Illes Balears; Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE Baleares, y Bernat Pujol, director de ‘Sa Boira’, presentaron este miércoles el nuevo montaje de ‘Yerma’ que pondrán en escena el 20 de noviembre, en el Teatre Principal de Palma.

Este es el cuarto montaje del grupo con textos de García Lorca tras estrenar, en 1998, ‘Lorca se divierte’, montaje de textos cortos de juventud y canciones; en 2005, ‘La casa de Bernarda Alba’, montaje con el que lograron gran éxito, y en 2011, ‘Bodas de Sangre’, obra que también tuvo una gran acogida por el público.

El grupo ha crecido y, en estos momentos, está integrado por 20 actores y actrices, 14 de ellos ciegos o con discapacidad visual grave, y una persona con otra discapacidad. En estos 30 años ‘Sa Boira’ ha realizado 53 montajes, poniendo en escena una gran variedad de autores y diferentes géneros teatrales.

En ‘Yerma’, el espacio escénico intenta reflejar, mediante un enorme hexágono tejido con cantidad de redes, un simbólico feto gigantesco, clave del drama de la obra. Hay una cierta influencia visual del recordado montaje que Víctor García hizo de ‘Yerma’, con Nuria Espert, que fue revolucionario en su momento.

‘Sa Boira’, con sus giras teatrales, es conocida en todas las Islas Baleares y también, prácticamente, en toda la Península. En 1994, participó en el Festival Internacional de Teatro de La Habana con ‘La Jaula’.

Los grupos de teatro ‘Sa Boira’ y ‘Es Mussol’, apoyados por la ONCE en Baleares, fueron reconocidos con el Premio Max Aficionado 2013, en la XVI edición de estos galardones impulsados por la Fundación Autor de la SGAE.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso