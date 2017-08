Zoido pide respeto al Estado de derecho en el caso de Juana Rivas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido hoy "que se respete el Estado de derecho" en relación a la polémica suscitada por el caso de Juana Rivas, la mujer que permanece fugada con sus hijos desde el pasado 26 de julio para no entregarlos a su expareja, residente en Italia.

En declaraciones a los medios en Algeciras (Cádiz), Zoido ha destacado que "hay una denuncia, hay un juez que está actuando, y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil lo que tienen que hacer es cumplir con los requerimientos que le haga la autoridad judicial".

En este sentido, entiende que "en el momento en el que tuvieran noticias del paradero, al primero que se lo iban a comunicar es a la autoridad judicial. Ellos están cumpliendo con los requerimientos, y el Estado de derecho sirve para eso, para que haya una división".

"Los hechos están denunciados, hay una decisión judicial y la juez lo que tiene que acordar es qué diligencias se toman. La Guarida Civil ha hecho diligencias también y se lo ha participado a la autoridad judicial, y estamos esperando que sea la autoridad judicial la que siga impulsando este proceso", ha señalado.

Juan Ignacio Zoido ha opinado que se trata de "un tema delicado", que "no se produce con carácter exclusivo", pero ha resaltado: "tenemos la obligatoriedad de cumplir con las decisiones judiciales, que están para cumplirlas. Es verdad que ha habido recursos a las más altas esferas de la justicia en España, pero también que hay unos antecedentes que hacen que uno se plantee muchas cosas".

El ministro ha concluido remarcando que "se corre un riesgo si no defendemos todos el Estado de derecho. Habría que analizar qué es lo que ha pasado y que no se corra ningún riesgo, pero si no se cumple el Estado de derecho, entramos en una espiral que es muy complicada después de poder reconvertir.