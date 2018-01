Terremoto de 4,9 grados a sólo 80 kilómetros de Badajoz

Este lunes se ha dejado sentir de forma notable un violento seísmo de entre 4,4 grados y 4,9 grados en la escala Richter entre Lisboa y Évora, cercano a la frontera con Extremadura. El epicentro del seísmo se ha localizado en la localidad portuguesa de Arraiolos, a poco más de 80 kilómetros de Badajoz. Según los primeros datos, el terremoto se ha dejado notar en Extremadura y en parte de Andalucía.

Desde Badajoz ciudad afirman que el temblor ha sido "claro” e incluso “muy fuerte”. Según relata un vecino pacense, algunos han decidido abandonar el edificio donde se encontrabasn y salir a la calle.

Desde la redacción del periódico HOY de Extremadura notifican que también han tenido que ser evacuados.

No obstante, otros afirman que no han sufrido “grandes incidentes”. En la localidad de Don Benito, en el centro geográfico de la comunidad autónoma, el terremoto también se ha dejado sentir. "Las paredes temblaban" afirma un vecino de la localidad, aunque "nada ha llegado a caerse". "Han sido como 4 o 5 segundos, pero muy fuertes”.

En las redes sociales muchos usuarios han afiermado sentir el terremoto. Según los primeros datos, no se han registrado grandes daños materiales, pero la mayoría coincide que ha sido un temblor "notorio".

Estaba yo tan tranquilamente comiéndome unos pistachos y haciendo unos tests y de repente vibra la casa. Y yo, pos bueno, pos molt be. Pero no, me meto en el periódico que leo que ha habido terremoto. Ya me quedo más tranquilo.