Tula no era una cosa, era mi perra: "Un ser vivo dotado de sensibilidad"

Tula era mi perra. Un basset hound que murió hace cinco años. Y ahora ha vuelto. Se presenta en mis sueños desde hace un mes, más o menos. Cuando me despierto solo recuerdo que estaba tirada en el suelo de un salón muy feo abrazada a Tula, o gritándola para que viniera hacia mí, o tumbada encima de su lomo.

Ella siempre estaba ahí. Era como esa persona que sabes que está a tu lado. Y ahora, ha vuelto a aparecer. Porque ella, cuando me veía triste, siempre venía. No era una cosa. Era mi perra y siempre estaba ahí. Porque las mascotas no son cosas.

Por eso, aprovechando el Día Mundial de los Animales, la Fundación Affinity y el Observatorio Justicia y Defensa Animal han querido recordar la lucha que llevan, desde 2015, para que los animales sean considerados "seres vivos dotados de sensibilidad".

Gracias a la campaña #LosAnimalesNoSonCosas y tras múltiples reuniones con distintos grupos parlamentarios, consiguieron que, el pasado 14 de febrero se aprobara en el Congreso, por unanimidad, una Proposición no de ley que instara al Gobierno a llevar a cabo una reforma legal. Para garantizar este compromiso, ambas fundaciones han mantenido el contacto con los políticos y han elaborado un informe jurídico.





La voluntad de una mayoría

Ambas entidades aseguran que tras realizar una encuesta a 400 españoles mayores de 16 años, propietarios o no de mascotas y con un margen de error del cinco por ciento, el 85 por ciento de los españoles creen que los políticos deberían legislar por el bienestar de los animales. Así, "se evidencia la sensibilidad de la población hacia este tema y la voluntad de una gran mayoría a favor de este cambio legislativo".

De estos, el 62 por ciento de los encuestados no está de acuerdo con la falta de protocolos de rescate o salvamento para los animales de compañía (perros y gatos) que viajan en los vehículos en caso de sufrir un accidente de tráfico. Esto significa que cuando un vehículo sufre un accidente, no existe ninguna legislación que obligue a recoger al animal y, por tanto, este puede quedar sin ningún tipo de asistencia. El 88 por ciento cree que perros y gatos tienen sentimientos.

La directora del Observatorio Justicia y Defensa Animal, Nuria Menéndez de Llano, ha reclamado que España adecúe su Código Civil a la realidad social y al reconocimiento, afecto y respeto que se merecen los seres vivos que comparten su vida con sus amos. "Se trata de un anacronismo legal ya que se ha reformado en otros Códigos Civiles como el francés, austríaco, suizo o alemán", ha defendido.

Desde la Fundación Affinity, están convencidos de que una sociedad que respete y trate a sus animales como merecen será una sociedad mejor, y en esto estamos trabajando, aportando nuestro conocimiento de más de 30 años sobre los animales de compañía.