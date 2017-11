Sexismo en los supermercados: ¿Por qué los productos de mujer son más caros?

En pleno siglo XXI, hacer la compra les sigue costando más a las mujeres que a los hombres por la discriminatoria ‘tasa rosa’ que, en primer término, impone impuestos indirectos por la compra de productos relacionados con la higiene femenina, como compresas y tampones. Estos productos que para las mujeres son bienes de primera necesidad, son calificados en España como bienes casi de lujo, que tienen que soportar un IVA del 10%.

En general, existe un sobrecoste de género en numerosos productos donde la versión femenina es más cara que la masculina. Al menos, así ha sido en toda España hasta hace unos días, cuando Canarias se alejó del sexismo imperante en los supermercados y eliminó la ‘tasa rosa’.

El Archipiélago se convierte así en la primera comunidad autónoma en liderar esta iniciativa que ya se ha aplicado en Canadá. "Por primera vez en España se ha reconocido que estos productos no son de belleza ni de lujo, si no de primera necesidad. Me alegro de que esta iniciativa haya prosperado”, celebró Claudina Morales, directora del Instituto Canario de Igualdad.

































Solo el color (rosa o azul) conlleva una significativa diferencia de precios. Y lejos de ser algo residual, los ejemplos son múltiples y variados. Podemos hallar desigualdades tanto en productos textiles, como de papelería o higiene. De hecho, según una investigaciones del comparador de precios Idealo, las mujeres pagan hasta un 24% más que los hombres por los mismos artículos.