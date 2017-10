Seraputero.com: “Te permitimos consultar si tu novio ha tenido contacto con la prostitución”

Seraputero.com es una web creada y gestionada por exprostitutas que, hartas del maltrato recibido por clientes y personas que respondían a sus anuncios, ha decidido recopilar todos los números de teléfono que se han puesto en contacto con ellas para que puedas “consultar si tu novio, marido, hijo, etc., han tenido alguna vez contacto con el mundo de la prostitución”.

“Esta página web tiene un carácter exclusivamente consultivo. No vende nada, ni te apunta a listas de publicidad, ni nada de nada. Ni siquiera usa Cookies”, reza la descripción del sitio web, que ya acumula 107.096 números.

Dicen que seraputero.com nace como su particular manera de “de proteger a prostitutas que se anuncian en internet de robos, timos, insultos y vejaciones”, pero ¿es legal? “Totalmente legal. Contamos con una abogada en delitos informáticos a nuestra disposición. No facilitamos ningún dato real sobre las personas que usaron esos números, por lo que no incumplimos la vigente ley de privacidad de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)”, contestan las administradoras de la página.

Además, si tu pareja aparece como putero declaran poder “facilitar fechas, horas, conversaciones y más datos. Puedes pedir más información utilizando el formulario de contacto”. Esto seguramente no ha gustado a sus clientes, pues su página ha sufrido estos días "hasta cuatro tipos de ataques diferentes, por lo que la web estuvo hora y media inactiva", explican a teinteresa.es

También han habilitado un espacio para hacer donativos, en colaboración con distintas asociaciones volcadas contra la violencia machista, aunque "hasta la fecha nadie ha movido un euro", reconocen las administradoras de la web. “Todo el dinero recaudado por donativos, va directa y exclusivamente a asociaciones y fundaciones de ayuda a la mujer y contra la violencia de género”, hacen hincapié las exprostitutas.





Contestan a teinteresa.es:

¿Cómo creéis que la web ayuda a las prostitutas?

Haciendo que los puteros se lo piensen dos veces antes de responder anuncios de manera irrespetuosa, intentado estafar y similares. Actualmente no hay ningún sistema de control, y con esta iniciativa, al menos tendrán miedo y a la mayoría se le quitará las ganas de abusar del anonimato de internet.



¿Os ha escrito mucha gente al comprobar que sí sale el teléfono de algún conocido?

Sí, pero la mayoría son puteros haciéndose pasar por familiares para sacar más información. Este mundo es mucho más turbio de lo que se pueda imaginar. No hay que creer a nadie. Ante la duda, respondemos de manera educada.



¿No consideráis que esto puede perjudicar al negocio? (por el miedo de los hombres a ser destapados)

Nuestro target se enfoca en un perfil de putero que busca la prostitución barata, sin registros, fácil. Buscan "presas". Nuestro sistema no es perfecto, y efectivamente algunos puteros dejarán de serlo, pero estamos convencid@s de que este mundo sale ganando así.









Impresión de pantalla de una conversación real - Fuente:seraputero.com





Feminicidio invisible

Treinta y una mujeres que ejercían la prostitución en España fueron asesinadas entre 2010 y 2015 por sus clientes, por sus parejas, por mafias y por su condición de mujeres transexuales.

Estos datos se recogen en el informe El feminicidio en el sistema prostitucional del Estado español 2010-2015, elaborado a partir de casos publicados en periódicos, medios digitales y sentencias sobre asesinatos de mujeres que ejercían la prostitución.

"Los asesinatos de prostitutas son crímenes machistas invisibles, apenas aparecen en las noticias, no están reconocidos en la Ley Integral de Violencia de Género, no se contabilizan en las cifras oficiales. Y las instituciones públicas, la sociedad civil y las fuerzas de seguridad tampoco los identifican como feminicidios", explica Graciela Atencio, autora del estudio.