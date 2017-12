Carta a los Reyes Magos: “Un juguete para mí y otro para un niño pobre”

Es hora de sentarse a escribir la carta a los Reyes Magos. Victoria, seis años, catálogo de juguetes en mano, nerviosa, no sabe qué elegir. Me pregunta qué pide. Lo que quieras, cariño. La pequeña no sabe qué rodear. ¿Cuántas cosas puedo apuntar? Unas tres, Victoria. Vale. Al cabo de una media hora, ya ha elegido cuatro juguetes. Les echo un vistazo. Dos de ellos los tiene muy parecidos.

¿Mi hermana sufre el síndrome del niño hiperregalado? Según los psicólogos, los pequeños que reciben multitud de regalos presentan baja tolerancia a la frustración, tienen poca imaginación y escasa capacidad para la fantasía. La abundancia de regalos a lo largo del año les convierte en caprichosos, egoístas y consumistas.

Estas van a ser las navidades más prósperas para el sector del gran consumo desde que estalló la crisis. Cada hogar español tiene intención de gastarse en Navidad unos 701€, lo que supone un 5% más del gasto realizado el año pasado. Con esta mejora en las previsiones, España se sitúa en el segundo puesto en el ranking de los países con mayor presupuesto de entre los participantes en el estudio, solo por debajo de Dinamarca.

Podemos creer que los niños son los más afortunados ante esta situación, pero, según los expertos en la materia, estamos creando una sociedad de niños "hiperregalados" con todas sus consecuencias negativas- no valorar lo que se tienen, perder la ilusión y volverse caprichosos y egoístas-. Cuatro regalos es la cifra que recomiendan los psicólogos infantiles para que el niño pueda disfrutarlos de verdad y, lo más importante, mantenga la ilusión.

Desde que nació Young&Solidary, hace cuatro años, se ha propuesto demostrar a los más pequeños que ayudar a los demás les ayuda a sentirse más felices. Para ello crea campañas como "Los Reyes son los Niños" en la que los niños tienen la oportunidad de cambiar la Navidad de muchos niños sin recursos regalándoles un juguete de su carta a los Reyes Magos.

Hasta ahora se ha conseguido que 5.000 niños españoles puedan donar uno de sus regalos para aquellos que lo necesitan más.

Todo empezó en 2014 de la mano de Belén Solera y su hija de 5 años. Belén, al igual que muchos padres, vivió la experiencia de que su hija no valoraba todos los juguetes que tenía, lo que le hizo reflexionar sobre la posibilidad de poner en marcha esta acción solidaria.

Si cada niño dona solo uno de sus juguetes a un niño desfavorecido todos tendrían juguetes en Navidad. Y, además, lo más importante, un niño solidario es un niño más feliz.

Desde entonces se han llevado a cabo más iniciativas con el objetivo final de conseguir que los más jóvenes sean responsables y solidarios con aquellos que no tienen la misma suerte.

Aprender y desarrollar valores como la solidaridad desde la infancia y la adolescencia contribuyen a mejorar notablemente la salud psicológica de nuestros hijos así como a crear un futuro mejor.

Espero que sus Majestades estén al tanto y, aunque Victoria sea requetebuena, no traigan un saco lleno de presentes el próximo seis de enero.