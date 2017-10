Cuatro vídeos imprescindibles para concienciar a tus hijos de los peligros de Internet

Internet es accesible a todos, con todas sus consecuencias. Familias y colegios se muestran cada vez más preocupados sobre el uso de los menores de Internet, una herramienta tan útil como peligrosa. Este miércoles la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuatro vídeos para emitir en centros escolares y AMPAS. Con ello quieren concienciar de los peligros y las amenazas de Internet para los menores, especialmente vulnerables en la red.

Esta son las cuatro historias de menores que acaban odiando la red:

Ciberacoso

El bullying y el acoso escolar conquista Internet. Insultos, humillaciones, burlas, bulos y rumores en un espacio público que pueden degenerar en graves daños psicológicos.

Al respecto la Agencia Española ha lanzado un vídeo para concienciar de los peligros y consecuencias del acoso cibernético. Cuentan la historia de Alberto, un niño que acaba odiando su propio teléfono por las burlas y las amenazas que recibía desde los compañeros en la red





Sexting

Según un estudio de la revista Pediatrics, el 31 por ciento de los menores han enviado fotografías sexuales bajo los efectos del alcohol y las drogas y el 3 por ciento bajo extorsión o amenaza.

El sexting existe y cada vez es más común entre los menores. Un fenómeno que aumenta gracias a la proliferación de aplicaciones de contenido efímero como Snapchat o Instagram Stories, que pueden llegar a crear una falsa sensación de seguridad.

Desde la Agencia de Protección de Datos recuerdan el papel fundamental de los padres para controlar las actividades de sus hijos en las redes sociales para evitar caer en las garras de los ciberacosadores.

En el vídeo publicado por la Agencia de Protección de datos cuenta la historia de Virginia, una niña que acaba siendo víctima de un cibeacosador cuando comienza a utilizar Skype.





Adicción a Internet

La adicción a las nuevas tecnologías existe y no es ninguna tontería. Según los datos del portal www.kelisto.es, el 32% de los jóvenes pasa más de 3 horas diarias online y casi 50.000 adolescentes ya padecen adicción. Dese la Agencia de Protección de datos avisan de los riesgos de depender demasiado del móvil y los peligros que el sedentarismo tecnológico puede provocar en los menores.













La privacidad de datos

La Agencia de Protección de Datos avisa: si no cuidamos cómo utilizamos nuestros datos en la red podemos tener problemas. "Protege tu identidad, tus datos personales no son sólo tu dirección, tu teléfono o tu fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia, el sitio donde estás, o el aspecto que tienes en un cierto momento, también dan información sobre ti, y pueden llegar a ser usados maliciosamente. No compartas datos personales con gente que no conoces en persona".

En esta cuarta entrega, Laia comparte su ubicación y sus planes por las redes sociales con frecuencia. Hasta que descubre que un hombre con una furgoneta está persiguiéndola.