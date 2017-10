Los bancos retiran compensaciones de cláusulas suelo ante el "fracaso" de los tribunales

Existen 20.000 demandas de cláusulas suelo a la espera de ser leídas por primera vez en los juzgados especializados. Como mínimo. Con este tapón en los tribunales, desde la Unión Progresista de Administración de Justicia (UPSJ) alertan que algunos bancos están rescindiendo acuerdos de compensación que anunciaron a sus clientes en 2015. Justo en ese año el Gobierno decidió abrir los juzgados especializados en cláusulas suelo con la intención de desatascar la ola de demandas que se venía encima. Lejos de mejorar la situación, dos años después de su apertura la asociación de funcionarios judiciales cataloga la situación de “absoluto desastre”.





Los bancos reculan

Desde la UPSJ denuncian que es insostenible. Según informan, existen 20.000 denuncias a la espera de ser abiertas, sólo contando Madrid, Barcelona, Valencia,Zaragoza y Sevilla. Sólo en los últimos tres meses alrededor de 15.000 demandas entraron en los juzgados de cláusulas suelo de Madrid y 7.000 en los de Barcelona, según los datos que aporta la asociación.

Ante este panorama, Lidia Urrea, portavoz de la UPSJ, habla con Teinteresa.es y explica que “en 2015 los bancos enviaron cartas a sus clientes ofreciendo acuerdos de compensación para los damnificados por las cláusulas suelo”. Sin embargo algunos están dando marcha atrás aprovechando la caótica situación en los tribunales. “Varios despachos de abogados han informado de cómo los bancos están reculando con esta estrategia; prefieren que los clientes acudan a los juzgados ahora que se está tardando años hasta llegar a una sentencia”.





Un plan insostenible

Las UPSJ es rotunda: los nuevos juzgados especializados son un fracaso. “Cuando el Ministerio los creó enviaron instrucciones a los funcionarios de los juzgados, con el número de demandas y trámites que se debían realizar al día. El plan era, directamente, inviable”.

Los juzgados especializados en cláusulas suelo tienen su sede en las capitales de provincias y son comandados por jueces en prácticas y funcionarios empleados en otras salas. Muchos de ellos deben compaginar su trabajo en los juzgados tradicionales con esta carga extra.

Con este panorama, ventilar las denuncias con el ritmo previsto por el Ministerio es complicado. “Un funcionario puede tramitar máximo 20 denuncias al día, pero también hay que avanzar con los casos ya abiertos y hacer otros trabajos. En los juzgados especializados sólo trabaja la mitad de funcionarios de los que tiene uno normal y mucho de sus jueces son becarios. Con esta situación la torreta de demandas pendientes de leer no para de aumentar", lamenta Urrea.

Según cuenta, en las ciudades con más saturación se pueden recoger hasta 100 demandas diarias.

“Hay que tener en cuenta que tras una demanda luego vienen los llamamientos, las contestaciones, las citaciones, las celebraciones de vistas y finalmente la sentencia”. Trámites para los que no existen, según la UPSJ, “ni medios ni personal”. “No hay salas suficiente, no hay tiempo para organizar las vistas. Los juzgados directamente no dan a abasto”.





Volver al plan anterior

¿La solución para la asociación de secretarios judiciales? Directamente, eliminar el plan actual. “Más que una solución el plan de 2015 fue un problema mayor. Era evidente que había que hacer frente a la avalancha de demandas por venir, pero no era necesario crear el caos actual".

El error reside, según ellos, en concentrar todas los procesos en un solo juzgado por provincia. El personal de los tribunales debe dividirse y las demandas concentrarse en un sólo juzgado para toda la provincia. “Tradicionalmente estos casos han sido tratados por los jueces no especializados. Nunca hubo tanto problema como ahora”.