Del libro a la pequeña pantalla: las mejores adaptaciones para seriéfilos

El porcentaje de lectores de libros en España mayores de 14 años se ha incrementado en los últimos cinco años, sin embargo un 40,4 por ciento de la ciudadanía no lee nunca o casi nunca por ocio. La Federación de Gremios de Editores de España pone de manifiesto que las mujeres leen más libros, revistas y son activas en redes sociales, mientras que los hombres son más partidarios de prensa, cómics, webs y foros en internet. Pero, si algo ha comido terreno a la literatura han sido las series televisivas, que en 2017 han vivido su año de oro compitiendo en producción y calidad con la gran pantalla.

Cada vez son más los que dedican su tiempo de ocio a seguir grandes producciones de ficción. Las series de producción propia y las plataformas privadas están en auge y el formato de la miniserie cosecha éxitos. Lo que muchos seriéfilos no saben es que algunos de los grandes títulos de 2017 están basados en grandes obras literarias, de hecho, el best seller español Patria tentrá su propia adaptación en HBO.

Estos son algunos de los imprescindibles que hay que leer antes de devorar su versión televisiva.

Alias Grace: El libro deMargaret Atwood está Basado en la historia real de Grace Marks, una inmigrante irlandesa que fue condenada a prisión en 1843 por el asesinato de su empleador, Thomas Kinnear; un crimen que asegura no recordar. Una década después, el doctor Simon Jordan intenta ayudarla a recordar lo ocurrido. La serie, de mismo nombre, se emite en Netflix y está protagonizada por Sarah Gadon, Anna Paquin, y Zachary Levi.





Call The Midwife (llama a la comadrona) : Basada en los libros autobiográficos de Jennifer Worth (1935-2011), quien fuera comadrona en los años 50 y que no solo habla de las experiencias reales de las parteras en el Londres de la época, también sobre las realidades sociales a las que se enfrentaban las mujeres en el East End. La adaptación televisiva está protagonizada por Jessica Raine y se emite en la BBC.





Orange is the New Black: Basada en el libro Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison (Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres). Un relato de memorias escrito por Piper Kerman (Boston, 1969), una joven de clase acomodada que se embarca tras su graduación en una relación sentimental con una traficante de drogas para la que acabará trabajando como mula. Diez años después, y con su vida ya rehecha, es condenada a pasar más de un año en una prisión federal para mujeres. La serie aún no ha finalizado y todas sus temporadas han sido un éxito.

Hannibal: Está basada en los elementos y personajes que aparecen en Red Dragon (en español: El dragón rojo), una novela de misterio y suspense escrita por Thomas Harris y publicada en 1981. La primera en presentar al asesino en serie Dr. Hannibal Lecter. La serie pertenece a la NBC

El cuento de la criada: La obra homónima se convirtió en un libro de culto, escrita por Margaret Atwood y adaptada en una de las mejores series del año. La trama está ambientada en un futuro distópico donde las mujeres están forzadas a vivir como concubinas bajo una dictadura teocrática. La autora, que dio su visto bueno a lo que finalmente se emitió, quedó tan conforme que accedió a que se hiciera una nueva temporada, aunque no podrá estar basada en su libro, ya que la historia finalizó en el mismo sitio que la primera temporada.

Big Little Lies: la historia está adaptada de un best seller del New York Times de la autora Liane Moriarty., que participa en el guión de la miniserie de HBO junto a David Kelley.