Todos los pasos que debes seguir si te toca El Gordo

En la víspera del sorteo de lotería más popular de España, millones de españoles comparten un mismo sueño: que les toque el Gordo. Pero la estadística no entiende de sueños, y menos cuando hay que satisfacer a tanta gente a la vez. Pero... ¿y si te toca?

Lo primero: vivir esa sensación única que recordarás toda la vida ya que, lo más seguro es que no te vuelva a pasar (salvo casos aislados de gente con mucha suerte como Carlos Fabra). Una vez asumida esa sorpresa que te da la vida, es conveniente seguir unas recomendaciones que año tras año FACUA y Loterías y Apuestas del Estado no se cansan de repetir:



Una de las principales preguntas que se hace una persona cuando sueña con la posibilidad de que le toque ‘El Gordo’ es qué hacer con el décimo. Lo primero es llevar el décimo al banco lo antes posible, ya que la entidad bancaria se encargará de hacer las gestiones básicas con Loterías del Estado, como verificar que el número sea correcto, que no está falsificado etc…

Estas gestiones también las puede realizar un abogado en el que la persona ponga su confianza. Finalmente el décimo tendrá que ser ingresado en un banco, ya que desde Loterías del Estado realizarán una transferencia con la cantidad con la que haya sido agraciado el afortunado.



Para hacer esto, tendrá un máximo de tres meses, pasada esta fecha el décimo caduca. En el caso de ser una participación, FACUA explica que es diferente: “Las participaciones tienen su propia fecha de caducidad, que es inferior a estos tres meses. Si una persona tiene una participación tendrá que ir a cobrarla al lugar donde la ha comprado, ya que ellos habrán obtenido el dinero del premio”.



En el caso de que el décimo sea compartido, FACUA recomienda que se fotocopie y en la parte de atrás pongan sus nombres, la cantidad que han jugado y lo firmen. En caso de que la persona que tenga en su poder el boleto premiado huya, con este documento firmado pueden denunciarle.





RECOMENDACIONES GENERALES



1.- Compra lotería en lugares autorizados. Comprueba que ésta tenga el logo, el código y todos los elementos de verificación, ya que se han dado caso de falsificaciones de décimos.



2.- Procura que no se deteriore el cupón o el décimo. En el caso de resultar premiado y tener el décimo estropeado, deberá solicitar a la Onlae la autorización para poder cobrarlo.



3.- Si compras un décimo a través de Internet, ten en cuenta que debes guardar las mismas precauciones que para cualquier otra compra a través de la red. Procura acceder a una página web segura, comprobando que la dirección empieza por https o que tiene un candado o una llave al pie.



4.- Ten cuidado si recibes un correo electrónico diciendo que has resultado ganador de un premio. Hay empresas que se dedican a estafar a los consumidores notificándoles que han sido premiados con una cantidad de dinero. Suplantan logotipos y símbolos de administraciones de lotería y piden un pago en concepto de tasas para el cobro del premio. El consumidor paga ese cargo, que suele ser inferior a 3.000 euros, pero nunca recibe su premio.



5.- El dinero que se obtiene de un décimo premiado ya no está libre de impuestos, por lo que hay que cumplir desde 2013 con las obligaciones con Hacienda.



6.- Una práctica fraudulenta que se produce tras el sorteo de Navidad, es la venta de décimos premiados, con un 10 o un 20% más del importe total del décimo. Ten cuidado con estos incentivos. Si accedes no podrás acreditar después ante Hacienda la procedencia de ese dinero y eso te puede suponer un acta de inspección que te costaría más de la mitad del importe ganado.



7.- Si tienes alguna duda o deseas presentar una reclamación, el ente Público de Loterías y Apuestas del Estado es el organismo competente en esta materia.



El fraude con los décimos de la Lotería de Navidad pueden salir muy caros



Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan año tras año de las posibles consecuencias que pueden conllevar para los agraciados la venta de sus billetes de lotería premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo día 22 a posibles defraudadores interesados en blanquear dinero negro.



Gestha señala que esta grave infracción tributaria se articula ofreciendo un atractivo sobreprecio sobre el importe premiado, generalmente de entre un 10% y un 20%, a cambio del décimo, que al encontrarse exento de tributación permite al defraudador dar salida a dinero negro de difícil justificación y control por parte de Hacienda, como las derivadas de operaciones de compra-venta de inmuebles.



Sin embargo, los Técnicos de Hacienda advierten de que esta maniobra supone "un auténtico engaño" para los agraciados, ya que difícilmente podrán acreditar el origen de esos fondos ante una Inspección Tributaria, pudiendo terminar con un acta de inspección que supere, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado.



A modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros que resultase agraciado con un premio de 400.000 euros y que optase por vender su billete a un defraudador a cambio de, por ejemplo, 450.000 euros, podría verse obligado a pagar al Fisco más de 200.000 euros en caso de que se descubriese la ganancia patrimonial no justificada.



A fin de evitar situaciones engañosas, Gestha recomienda a los agraciados por el sorteo que depositen los premios en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugiere que rechacen cualquier transmisión del billete premiado, por mucha seguridad y garantía que aparentemente pueda ofrecer el comprador.





Los pasos a dar si compartes décimo premiado



La Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) ha recomendado a quienes compartan un décimo de lotería premiado con otras personas que las identifiquen a la hora de cobrar dicho premio para que el reparto del mismo con el resto de premiados no se considere una donación y se grave también con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En un comunicado, Asefiget recuerda que es el primer año en el que el Ministerio de Hacienda aplicará una retención del 20% a los premios de más de 2.500 euros, que hasta ahora estaban exentos de tributación. Por ello, aconseja que los décimos premiados se cobren a través de las entidades bancarias y que en el propio banco se identifique con nombre, apellidos y DNI a cada una de las personas con quienes se ha compartido el décimo afortunado.

De esta manera, será la entidad bancaria la encargada de facilitar a la Agencia Tributaria dicha información, con carácter obligatorio desde este año. Por su parte, la persona que compró el décimo cobrará el premio en el banco con la retención tributaria ya aplicada, por lo que no tendrá que declararlo en la renta, y después lo repartirá entre los afortunados ya libre de cargas.

Asefiget insiste en que el peligro de no dar los datos identificativos de la lista de premiados en el banco es que no lleguen adecuadamente a la Agencia Tributaria. En ese caso, el comprador del décimo lo cobrará en el banco (con la retención igualmente aplicada de antemano), pero a la hora de repartirlo entre las personas con las que compartía dicho décimo, la entrega se podría considerar una donación y, por tanto, gravarse con el Impuesto de Donaciones.