Francisco Camps daba el visto bueno a los pagos en B, según 'El Bigotes'

Era la policía de Rubalcaba junto con una fiscalía politizada, un asedio a un partido o una trama contra él. Gürtel lleva 10 años con nosotros desde la detención de su cabecilla, el empresario Francisco Correa, en enero de 2009. Multitud de jueces, de instrucción y de sala, en decenas de piezas separadas en Madrid y Valencia, detonando Púnica y la pieza aparte que estudia la presunta financiación ilegal del PP. Hoy, día 19 de enero de 2018, podemos decir que un presidente regional -y del partido a nivel regional- ha sido señalado directamente como la persona que dio el visto bueno a los pagos en B de empresas para 'sobrefinanciar' el partido en campañas electorales autonómicas y generales.

Ahora Álvaro Pérez 'El Bigotes' le ha dicho a la Fiscalía, alto y claro, que fue Francisco Camps quien le dio el visto bueno a la financiación ilegal del PP en la Comunicad Valenciana, y que nunca se hacía nada sin que el propio Camps le diera el visto bueno. 'El Bigotes' ha dicho que el hasta ahora conocido como "señor X" era Camps, y lo ha hecho después de que el considerado número 2 de la Gürtel, el exsecretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, ratificara los pagos en B de empresas al partido, pagándole las facturas de los actos electorales a Orange Market, la empresa dirigida por Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. 'El Bigotes' también ha señalado a otra persona que tampoco está encausada: Juan Cotino, exconseller de la Generalitat Valenciana y expresident de las Cortes Valencianas. Según ha señalado, Cotino era el encargado de dirigir los pasos que debían dar las empresas que pagaban las facturas en nombre del Partido Popular.

Francisco Camps, siempre asolado por casos de malversación y prevaricación, ha sido señalado directamente. Probablemente no se le podrá acusar por la prescripción de los delitos en su persona, pero quedará para la historia como el presunto gran peso pesado que tejía la financiación irregular en el PP de la Comunidad Valenciana, nada más y nada menos que la 'federación' que arropó a Rajoy y le aupó a ser el candidato a la Moncloa en al menos dos ocasiones, en 2004 y 2008, quedando detrás de Zapatero en las dos ocasiones.

No hay que obviar que no existe aun una sentencia, ni siquiera un informe de conclusiones de los fiscales, sino que estamos en mitad de un juicio en el que los principales acusados diseñan sus estrategias de defensa, por lo que no hay que darle una veracidad total a sus argumentos, aunque todo hace sospechar -por las pruebas contables- que hay mucha verdad en sus palabras.

Lo que está claro es que Correa, Crespo y 'El Bigotes' eran tres pesos pesados en el PP, conocidos por los negocios que hacían con el partido, incluso, según han declarado ellos, tenían carnés para poder acceder a los edificios del Partido Popular, y eso que Correa y 'El Bigotes' nunca han formado parte del partido.

Para los medios de comunicación los tres pasaban desapercibidos, tanto es así que las únicas imágenes que se tuvo de Correa y 'El Bigotes' durante años son de 2007 en la boda de Ana Aznar, hija del expresidente José María Aznar. Correa fue el organizador de la boda e incluso acudió al enlace como testigo. Hoy tienen una sentencia por la que ya cumplen pena, que es la del Caso Fitur; también esperan la sentencia del juicio de los primeros años de Gürtel (1999-2005) y aun tienen más causas abiertas.







La defensa del PP

El propio Ministro de Educación y Portavoz del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido el primero en dar la cara, defendiendo a Rajoy y al Partido de las acusaciones de los cabecillas de la Gürtel. Según el ministro este caso ya es viejo, y que lo que han contado demuestra por qué Rajoy les echó de Madrid. Recordamos que el juicio de los primeros años de la Gürtel (1999-2005) juzgó los negocios de Correa con el PP Nacional, y el propio Rajoy declaró como testigo.





Próximas sesiones

El juicio se reanudará el próximo miércoles 24 de enero, y los días consecutivos, ya en la sede de Génova de la Audiencia Nacional. El siguiente en declarar será el número 4 de Gürtel, Cándido Herrero. También a los políticos encausados en la causa, con el ex Secretario General del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, como los grandes nombres del cartel.

Después de estas tres sesiones en las que declararán todos los acusados que restan por hacerlo, el juicio se volverá a reanudar el martes 13 de febrero con ocho sesiones consecutivas, en las que escucharemos, si no hay novedades, las declaraciones de los testigos, entre los que se encuentra Luis Bárcenas y también de José Luis Peñas, denunciante de la Gürtel y conocido como el gran descubridor de la trama. Previsiblemente el juicio quedará visto para sentencia a principios de abril, aunque probablemente será más adelante por los retrasos en las declaraciones.





Francisco Correa dentona el caso

9 empresarios encausados en la pieza de la Gürtel Valenciana hicieron un trato con la Fiscalía Anticorrupción para admitir los pagos en B al Partido Popular Valenciano. Según cuentan, pagaban las facturas pendientes del partido, financiándolo de esta manera de forma irregular, a cambio de contratos públicos. En concreto los empresarios abonaron en total 1,2 millones de euros entre 2007 y 2008.

El pacto con los empresarios motivó que Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, llegara a un acuerdo con Anticorrupción, declarando que Ricardo Costa del PP fue el que le obligó a cobrar a través de otras empresas "si querían cobrar".

Tras estas revelaciones, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' quisieron contar también la verdad, o al menos 'su' verdad. Primero Crespo, ratificando los pagos y añadiendo un nuevo método más que nadie había ratificado hasta el momento: el pago a través de cheques por parte del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas, es decir, los pagos con dinero público. 'El Bigotes, dedicado más a las relaciones públicas, se ha encargado de dar todos los nombres necesarios, señalando también a Francisco Camps.





Petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la Gürtel Valenciana

Francisco Correa (cabecilla de Gürtel y dirigente de las empresas que organizaban actos para el PP): 24 años y medio

Pablo Crespo (número 2 de Correa y ex Secretario de Organización del PP de Galicia): 24 años y medio

Álvaro Pérez 'El Bigotes' (número 3 de Correa, dedicado a las relaciones públicas y considerado "el hombre de valencia): 27 años y medio

Cándido Herrero (ex gerente de Orange Market): 19 años y medio

José Ramón Blanco Balín (ex vicepresidente de Repsol YPF y consejero de grandes empresas españolas): 17 años y medio

Ricardo Costa (ex Secretario General del PP de la Comunidad Valenciana y ex portavoz en la Cortes Valencianas. Considerado el intermediario entre las partes de la trama: Correa, PP y empresarios): 7 años y 9 meses

Vicente Rambla (ex vicepresidente del Gobierno valenciano): 7 años y 9 meses

David Serra (ex vicesecretario del PP valenciano): 7 años y 9 meses

Cristina Ibáñez (ex gerente del PP de Valencia): 7 años y 9 meses

Yolanda García (ex diputada en las Cortes valencianas): 6 meses

Vicente Cotino (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

Enrique Ortiz (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

Rafael Martínez (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

Tomás Martínez (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

Antonio Pons (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

Alejandro Pons (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

Gabriel Alberto Batalla (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

José Francisco Beviá (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto

Enrique Giménez (empresario): menos de 2 años tras llegar a un pacto