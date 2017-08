España debería acoger a 380 refugiados al día para cumplir con Europa

A 40 días de que expire el plazo que tiene España para cumplir con el cupo de acogida de 17.337 refugiados marcado por la UE, tan sólo han llegado 1.724, lo que significa que, para cumplir con su compromiso, antes del 26 de septiembre tienen que llegar 15.613, una media de 390 al día. Más de 150 organizaciones sociales se han unido bajo el lema 'Venid ya', una campaña de presión para la acogida de personas refugiadas que recuerda con un marcador la cuenta atrás del compromiso, del que se ha cumplido el 10 por ciento de la cifra acordada.

"Las ONG estamos denunciando esta situación y esperamos conseguir una masiva movilización ciudadana de cara a ese 26 de septiembre, pero también hemos hecho mucho trabajo en el Parlamento consiguiendo que PSOE, Ciudadanos y Podemos acordaran un iniciativa para exigir al Gobierno que cumpla con las cuotas, y eso fue después de Navidades cuando aún tenía tiempo suficiente", explica a Efe Lara Contreras, responsable de Incidencia Humanitaria de Oxfam Intermón, organización que lidera esa campaña.

Para la responsable de esta ONG "es una cuestión de voluntad política; el Gobierno puede hacerlo si pone los recursos, lo que no podemos es dejar de pedirlo, imposible no es, no lo va a cumplir pero imposible no es". Preparados para el peor de los escenarios, Oxfam Intermón está preparando una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento de cuotas del Gobierno español. "Una organización está legitimada para interponer una demanda y no olvidemos que la Comisión puede poner multas a los estados miembros".

"Quizá no ganemos la causa, primero está el que la Comisión la acepte y luego si la ganamos o no; pero no podemos renunciar a la presión pública porque si se trasmite a los ciudadanos la sensación de que no hacemos nada, al final han incumplido y ya está; esto debe tener una repercusión, un impacto y unas consecuencias" ha afirmado.

En lo que va de año, 2.408 personas han muerto en el Mediterráneo intentado llegar a las costas europeas, según los últimos datos publicados por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con fecha de 13 agosto. Han conseguido llegar a Europa 124.240 migrantes, de ellos 118.446 a través de embarcaciones y 5.794 por fronteras terrestres. Un tercio de los 1.724 refugiados trasladados a España en cumplimiento de los acuerdos europeos han sido acogidos por Cruz Roja.





Oxfam piensa en demandar

El director general de Oxfam Intermón, José María Vera, ha indicado hoy que su organización sigue pensando en demandar al Gobierno español si existe "sustento legal". Así lo ha dicho en una rueda de prensa previa a su participación en el encuentro "Crisis de los refugiados: conflicto, migración y respuesta europea", en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Vera ha afirmado que está claro que España va a incumplir su compromiso de reubicar y reasentar a más de 17.000 refugiados que firmó en 2015 y por ello desde Oxfam le darán "una pensada" a tomar acciones legales contra España. Y ha añadido que le ha dado "80.000 vueltas" a por qué España no cumple con la cuota de asilo y no entiende esa "indiferencia" y "sensación de que no pasa nada" por parte de las instituciones mientras que "el tiempo pasa".

Para Vera, la devolución y no aceptación de solicitantes de asilo y refugio en Libia es una vulneración clara sobre la legalidad, y cree que el paso posterior serán acuerdos "de millones de euros" entre Libia y la Unión Europea para fortalecer las fronteras, centros de detención y las orillas libanesas con el fin de controlar la migración.

"Si alguien piensa que el problema se resuelve así es como mínimo ingenuo y como máximo tiene poca humanidad", ha opinado. El director general de Oxfam ha aseverado que para que su ONG trabaje en campos de refugiados se necesita un mínimo de estabilidad y seguridad que Libia "hoy no ofrece", por lo que se encuentran "monitoreando" si podrían estar en esos campos que se están acordando con financiación alemana y europea.