¿'Vieja' o 'Nueva' política? Esto es lo que hacen realmente los partidos en el Congreso

“El PSOE es el partido político que trajo la modernidad a España” dice en una entrevista su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, tras ser preguntada por la subida aparente de Ciudadanos en las encuestas. Según Robles, algunos partidos de la “nueva política” siempre están “intentando solo hacerse la foto” pero “son poco efectivos”. Bien, en Te Interesa vamos a analizar qué partidos han intentado levantar más iniciativas reales para cambiar modelos referidos en los grandes problemas de Estado.

Tomando como referencia solo la tramitación de leyes, formato legislativo que realmente busca actualizar el marco legal, próspero, que actualiza los derechos de los ciudadanos de un país y les protege. También tomaremos solo las que se han tramitado a través del Gobierno (Proyectos de Ley) y las proposiciones en el Congreso y no en el Senado o por las Comunidades Autónomas, ya que el voto más valioso del reglamento, conforme al Derecho Constitucional, es el de la Cámara Baja.

Durante esta legislatura, iniciada en el otoño de 2016, el Gobierno ha llevado al Congreso 15 proyectos de ley. Entre ellas, las que más peso tienen son las dos que han servido para actualizar el Cupo Vasco, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la modificación del régimen fiscal de Canarias. La mayoría son actualizaciones económicas, dos de ellas muy concretas ya que son consecuencia de las negociaciones de los Presupuestos Generales de 2017 con Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco; otras, son actualizaciones obligadas de Europa o del código de protección de derechos individuales con respecto a los avances en comunicación. De momento, ningún gran cambio en el marco legal que aborde grandes cambios sociales. El Gobierno para ello se limita a los planes ministeriales no legislativos, es decir, sin pasar por el Congreso, destacando los que vienen de las carteras de Empleo y de Hacienda; y también la modificación de partidas presupuestarias y de tipos tributarios en los Presupuestos Generales del Estado.

En lo que respecta al Congreso de los Diputados, a los Grupos Parlamentarios, solo contaremos con las Proposiciones de Ley presentadas, ya que las comisiones son participativas y pueden terminar sin una ley conjunta. Con las proposiciones de ley podemos contar con la iniciativa de los propios partidos políticos, y estas, las proposiciones, se cuentan por cientos. Ahora bien, si atendemos al listado de las que se han aprobado, o aún quedan vivas sus tramitaciones, el número total de Leyes y tramitaciones de ley en esta legislatura es de 126. El grupo parlamentario más activo ha sido Unidos Podemos (40 proposiciones de Ley están en tramitación o en comisión), seguido del PSOE (34 proposiciones en tramitación o en comisión y 1 ya aprobada), el Partido Popular (8 proposiciones en tramitación o en comisión y 5 ya aprobadas) y Ciudadanos (10 proposiciones en tramitación o en comisión y 1 ya aprobada).

Unidos Podemos - Social, económico, institucional, y energético





Unidos Podemos - Social, económico, institucional, y energético

El Grupo Confederal Unidos Podemos En Comú Podem En Marea es el que más campos ha tocado con sus iniciativas. De todas las que han presentado, quedan vivas 40, y cabe destacar que es el único gran grupo parlamentario que aun no ha conseguido los apoyos suficientes para aprobar una de sus leyes. Ellas pasan por blindar derechos sociales, defensa de lo público, regular las prácticas universitarias y reformar el código penal. También reformar las instituciones en un ejercicio de regeneración democrática, legislar sobre la edad y los derechos de jubilación, igualdad salarial entre hombres y mujeres, impuestos a la banca para recuperar el rescate bancario y el impulso de energías limpias y de los derechos de la comunidad LGTBI, y Memoria Histórica.

Estos son los grandes campos que la formación confederal quiere tocar y reformar: los planes de empleo y vivienda prefieren ejecutarlos a través de partidas presupuestarias que, al estar en la oposición, no pueden ejercer más que presentando enmiendas a la totalidad y parciales en las distintas partidas. Ejercicios que normalmente no son aceptadas si vienen de un grupo de la oposición que no va a apoyar la aprobación de unos presupuestos. Aun así el equipo económico del partido ya ha presentado los que serían sus presupuestos alternativos para 2018.





PSOE - Educación, derechos de las minorías y reformas de los códigos civil y penal

PSOE - Educación, derechos de las minorías y reformas de los códigos civil y penal





PP - Novedades judiciales, derecho a justicia gratuita y blindar políticas del Gobierno

El Grupo Parlamentario Popular, como es lógico en cualquier democracia parlamentaria representativa, es el que aupa al ejecutivo y sus políticas. La estrategia del PP es aprobar las grandes y más efectivas medidas a través de Proyectos de Ley tras la aprobación en Consejo de Ministros, y desde el Grupo Parlamentario reformar y actualizar la legislación.

Desde el Congreso, el PP ya ha conseguido dar luz verde a cinco leyes, las tres más importantes son la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por la cual el Gobierno está obligado a aprobar cada año un Techo de Gasto, que tiene que dar luz verde posteriormente la Comisión Europea, y que sirve como guía para elaborar los Presupuestos Generales. Otra importante es la ley de asistencia jurídica gratuita, blindando un derecho fundamental a ser defendido.

La tercera es importante sobre todo porque reforma el régimen electoral español. Como hemos experimentado recientemente, tras unas elecciones generales en España, el país puede estar sin formar gobierno por tiempo ilimitado y solo empieza a correr el reloj para la convocatoria automática de unos nuevos comicios -periodo de dos meses aproximadamente- cuando se celebra la primera sesión de investidura. La modificación del PP contempla la convocatoria de nuevos comicios saltándose los pasos de tener que celebrar una investidura.

A parte de lo aprobado, el PP tiene otras 8 leyes en tramitación, a destacar una sobre seguridad vial y la modificación del código penal, y otra sobre el cambio de consideración jurídica de los animales, como "seres vivos" y no como "cosas".





Ciudadanos - Eutanasia, maternidad subrogada y una ‘particular’ regeneración democrática

En Ciudadanos, al igual que en el PSOE, realmente solo pueden apuntarse un ‘tanto’: la aprobación de su Ley de Autónomos que prevé una ampliación de la tarifa plana de autónomos en sus inicios. Por lo demás sus otras 10 propuestas legislativas de ley vienen referidas a implantar nuevos derechos, polémicos, y de regeneración institucional.

La formación naranja quiere una ley que permita los vientres de alquiler, aunque sin transacciones de dinero de por medio, que no se pueda pagar por ello y otra sobre la eutanasia, algo que llevan intentando legislar casi 10 años todos los grupos parlamentarios. Sus leyes de regeneración en trámite principalmente son tres: endurecimiento de las condiciones para poder ser Fiscal General y el aumento de su mandato a más de una legislatura (en total 6 años) para “garantizar su independencia”. Otra, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero que podría conllevar contradicciones con la democracia representativa. La tercera, y más famosa, es la de limitación de mandatos del presidente a dos legislaturas u 8 años, algo que, según los expertos, carece de valor en una democracia representativa y no presidencial. Es decir, en España no elegimos al presidente sino al Parlament, que es quien elige al líder del ejecutivo.

