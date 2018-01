"Va a llover" y otros grandes momentos radiofónicos de Rajoy

Un micrófono en abierto impone, más si al otro lado hay un par de millones de oyentes y sobre tus hombros descansa el Gobierno de una nación. En el caso Mariano Rajoy hay veces que sus periplos por las radios son afortunados y otros en los que simplemente resbala.

Este miércoles el líder del grupo popular se ha sometido a las preguntas de Carlos Alsina en Ondacero y no ha querido dejar pasar la oportunidad para agrandar su particular lista de metidas de pata radiofónicas, un clásico ya en el historial del máximo dirigente del Gobierno.

Estas son las frases y momentos más icónicos de Rajoy en las radios españolas.





Sobre la brecha salarial con las mujeres, “no nos metamos en eso”

Ha sido la metedura de pata más sonada de Rajoy. El presidente hablaba de economía y explicaba que no veía procedente decirle a las empresas cuánto tienen que pagar a los trabajadores por las buenas. “No me vería yo diciéndole cuánto tiene que cobrar usted”. Fue entonces cuando Carlos Alsina cambió de tercio y le preguntó sobre el caso de que una mujer hiciese lo mismo que un hombre pero cobrase menos, una pregunta a la que el presidente no dudó en espetar un nervioso “no nos metamos en eso”. Un torpe regate hacia el despiste que no ha pasado desapercibido y ha levantado ampollas en las redes sociales.

>







“Yo de operaciones policiales no sé”

El segundo gran momento de la entrevista de este miércoles.

Alsina preguntaba sobre el dispositivo desplegado durante el referéndum de octubre en Cataluña que terminó con varias decenas de heridos. Rajoy quiso esquivar el tema de la intervención policial en los colegios delegando dichas decisiones en “los responsables policiales”. “Yo de operaciones policiales y operativos no sé ”. Fue entonces cuando Alsina no dejó pasar la oportunidad para recordarle al propio Rajoy que había sido Ministro de Interior y que por tanto había sido el máximo dirigente de la Policía, por lo que "algo" sabría el presidente de operativos judiciales.

Un jardín del que Rajoy intentó salir citando a las “ciencias infusas”.













"¿Y la europea?"

Ya sobre el 2015 el tema catalán se dejaba sentir en el ambiente. Rajoy fue entonces preguntado sobre la cuestión de la nacionalidad. ¿Perderían los catalanes su nacionalidad europea al separarse?

Al tratar esta cuestión, los papeles de entrevistado y entrevistador se traspapelaron ante la estupefacción de Alsina, siendo Rajoy el que acababa preguntando y el periodista respondiendo, sobre el futuro de la ciudadanía de los catalanes. Una clase de derecho improvisada que se zanjaba con un ya mítico “¿y la europea?” por parte de Rajoy que aún resuena en el corazón de todo el oyente medio.









"Que la lluvia nos ayude"

Justo hace un año, Rajoy era preguntado en el programa La Jungla sobre el alto precio de la luz. Para explicar los motivos de la fluctuación de la luz con todo lujo de detalles. Habló de centrales nucleares en Francia, de precios mayoristas europeos, la energía eólica, el petróleo y el agua. Este último un factor especialmente escial por mencionar, aunque quizás menos técnico: como iba a llover, los problemas con los precios “se iban a empezar a resolver”, porque iba abajar el precio de la luz. Una joya.





“Por no decir que son una basura”

Éste fue más que un desliz de discurso un desliz de previsión. Rajoy, en un ambiente más distendido, había sido invitado a los micrófonos de la COPE para comentar un partido de Champions. Todo fue bien hasta que permitió a su hijo participar para opinar sobre el videojuego FIFA frente a Lama y Carreño, quien precisamente dan voz a los partidos en el juego.

Fue entonces cuando sobrevino el desastre. El niño le cogió gustillo a eso de comentar y sin ton ni son convirtió un educado “son bastante mejorables” en un “por no decir que son una basura”. El Presidente asistió atónito a la escena y no dudó en alejar a su hijo del micrófono para el resto del encuentro. Un divertido momento que sin duda puso entre las cuerdas al líder del Gobierno.