UN VECINO DE SAN FERNANDO GANA UN MILLÓN Y MEDIO CON EL MAYOR 'SUELDAZO' DE LA ONCE

Un vecino de la localidad gaditana de San Fernando ha ganado el mayor de los 'Sueldazos' de la ONCE con el sorteo celebrado este domingo, dotado con 300.000 euros al contado y otros 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un total de un millón y medio de euros.

Junto al agraciado, otras 41 personas ganaron 20.000 euros cada una. La suerte la dio María del Carmen Vélez Rodríguez, vendedora desde 2005, que ha repartido así un total de 2.320.000 euros en su quiosco ubicado en la esquina de la calle San Bruno con Manuel de Falla, en la barriada San Bruno, aunque también ha vendido algunos cupones premiados en la vecina barriada de Coronación.

Entre los 42 isleños afortunados hay mariscadores, gente trabajadora, algunos en paro y todos del barrio, que han compartido el mismo número. Según afirmó María del Carmen, “es una zona humilde, así que una alegría grandísima. Había soñado con dar un premio tan grande muchas veces y quería dárselo a la gente de mi barrio, porque es el barrio mío de toda la vida”.

“Mi padre estuvo 20 años vendiendo allí, y él había dado muchos premios, por eso me hace tanta ilusión. Y antes de mi padre había otro vendedor que también había dado muchos premios, es una esquina con mucha suerte”, añadió.

Este premio llega a San Fernando solo una semana después de que el mismo sorteo llevara también a Jerez el pasado día 15 de enero un total de 2.280.000 euros en la barriada La Milagrosa.

El sorteo de este domingo estaba dedicado a la localidad vallisoletana de Uruñuela dentro de la serie monográfica de los pueblos más bonitos de España.

San Fernando depende administrativamente de la sede de la ONCE en Cádiz, que cuenta con 838 afiliados a la organización, de las 2.897 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Cádiz.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para el próximo viernes, día 27, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece un bote de 26 millones de euros para la primera categoría. Al ‘Eurojackpot’ comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia, países a los que se han sumado, entre otros, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos autorizados.

