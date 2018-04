LA ONCE INSTALA EN VALLADOLID SU NUEVO MODELO DE QUIOSCO, MÁS ACCESIBLE, ECOLÓGICO Y CERCANO

La ONCE ha presentado este viernes en Valladolid el primero de sus nuevos quioscos, un modelo más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más ecológico por la tipología de productos de construcción y sus consumos y con más facilidad de comunicación con el público.



Como novedades, se amplía el espacio para que las personas ciegas usuarias de perro guía puedan trabajar mientras el animal descansa en el suelo. El modelo también dispone de una rampa fija de acceso al interior del quiosco para quienes utilizan silla de ruedas. Además, todas las zonas de exposición son accesibles para estas personas mediante una plataforma.

También se ha tenido en cuenta la mejora del confort del vendedor en este nuevo modelo y, según informa la ONCE “se incluye una silla ergonómica, con regulación de altura y del respaldo; ruedas, apoyabrazos y reposacabezas; y un reposapiés regulable en altura. Por otra parte, el mobiliario cuenta con cajones e, incluso, un pequeño armario para poder colgar las prendas de abrigo”.

El quiosco presenta en sus laterales exteriores frases en Braille, “para crear entre los transeúntes una clara identificación del quiosco con la ONCE, mostrando así que se trata de un elemento clave en la imagen de la Organización y una puerta abierta a los clientes que, además, permite toda la labor de inclusión social para personas ciegas o con otra discapacidad”, concluye la información.

El quisco ha sido inaugurado este viernes en Santiago 31, calle localizada en la ciudad de Valladolid. Asistieron a la inauguración el alcalde de la capital, Óscar Puente, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez y la jefa del departamento de Juego de ONCE en Castilla y León, Rosa Mª Martín.



