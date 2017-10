Sigue el minuto a minuto de la crisis en Cataluña: Puigdemont no convoca elecciones

Tarde intensa en Cataluña. Las decisión de Carles Puigdemont se desconoce y las opciones parecen ser multiples. En las últimas horas se confirmaba que el adelanto electoral era un hecho que se anunciaría a la una de la tarde, pero esa comparecencia se ha suspendido. Las conversaciones continuan y todos los ojos están puestos en el pleno del Parlament de Cataluña que comenzará a las cinco de la tarde. El president podría declarar la independencia de forma unilaterar o adelantar las elecciones autónomicas. A la misma hora, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría comparece en el Senado. Sigue aquí, en teinteresa.es, el minuto a minuto de la crisis catalana.





(17:50) JxSí se ha reunido unos minutos en el Parlament antes del pleno

El grupo de JxSí se ha reunido este jueves en el Parlament a las 17.30 y durante unos minutos para abordar la respuesta que darán a la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante el pleno que debe empezar a las 18.00 horas, han explicado fuentes parlamentarias.

La reunión se ha hecho después de la declaración institucional del presidente Carles Puigdemont, en que ha dicho que no convoca elecciones autonómicas porque el Gobierno central no le ha dado garantías de no aplicar el artículo.

La convocatoria electoral hubiera provocado la disolución del Parlament y que el pleno no se celebrase, pero la decisión de Puigdemont ha generado que sí se haga y que se discutan propuestas de resolución de respuesta al 155.





(17:47) Santamaría dice a Puigdemont que no ha pasado "nada relevante" para frenar el 155, "solo ruido"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recriminado este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desde que el pasado sábado el Ejecutivo aprobó el artículo 155 de la Constitución, no haya pasado "nada relevante", salvo "ruido".

En su comparecencia en la comisión conjunta del Senado sobre el 155, Sáenz de Santamaría ha lamentado que "hoy" ni siquiera Puigdemont haya acudido a la Cámara Alta para exponer su tesis, de la misma manera que previamente no respondió al requerimiento del Gobierno, "dejando pasar todas las oportunidades".

"Y desde el pasado sábado que remitió este acuerdo, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", ha proclamado la vicepresidenta.





(17:39) Gritos de 'Independència' en plaza Sant Jaume tras la declaración institucional de Puigdemont

Los concentrados ante el Palau de la Generalitat han reaccionado con gritos de 'Independència' a la declaración institucional del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Durante la declaración y momentos previos, los concentrados, alrededor de un millar, en plaza Sant Jaume de Barcelona han echado mano de sus móviles para seguir la última hora de la situación política de Cataluña, con un silencio expectante durante el discurso de Puigdemont.

En su declaración institucional, Puigdemont ha asegurado que no se dan condiciones para convocar elecciones y ha dejado en manos del Parlament la respuesta a la aplicación del 155.





(17:20) EL IBEX reacciona a las palabras de Puigdemont

El Ibex 35 ha acortado su subida en más de un punto porcentual después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya anunciado que no convocará elecciones generales en Cataluña al considerar que no tiene las garantías suficientes.

En concreto, el selectivo, que antes del discurso se movía en torno a los 10.400 puntos, con una subida del 2,2%, atemperaba su avance en los minutos que ha durado el discurso hasta los 1.200 puntos, un 1,2%. Posteriormente, una vez terminada la alocución y asimilada por los mercados, el Ibex se recuperaba y subía un 1,3%, hasta los 10.286 puntos.





(17:15) Miquel Iceta: "Vamos a seguir peleando hasta el ñultimo segundo"

"O se convocan elecciones y se admite la legalidad vigente o el President va al Senado y ofrece diálogo" ha afirmado el líder del PSC, en una entrevista en La Sexta, donde ha mantenido que ha sido su postura todo el tiempo. "Esto no se acaba. Estamos todos muy triste" ha dicho Iceta. "No me voy a rendir. Es muy dificil decirle a la gente que se va aplicar el 155".





(17:08) Carles Puigdemont no convoca elecciones

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido que "la mayoría (del Parlament) determine" cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque no ha conseguido del Gobierno garantías para convocar elecciones con normalidad, ha dicho en alusión a que no se aplicara el 155.

Lo ha dicho este jueves en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, donde el miércoles y este mismo jueves se ha reunido durante horas con su Govern, diputados y otros cargos.

Puigdemont ha asegurado que ha querido agotar todas las vías para una solución dialogada para un conflicto político: "He estado dispuesto a convocar estas elecciones" con garantías para que se hagan con normalidad pero afirma que ha sido imposible, y ha dicho que no puede aceptar las medidas anunciadas por el Gobierno central.





(17:00) Carles Puigdemont comparece en el Palau de la Generalitat y comienza el pleno en el Senado

El president de la Generalitat comparece ante los medios de comunicación a la vez que la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, responde en la Cámara Alta por el artículo 155.





(16:50) El PP acepta una de las enmiendas del PSOE para un 155 "gradual", en función de las circunstancias

El PP ha aceptado una de las enmiendas del PSOE para que la aplicación de las medidas para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución se haga de manera "gradual" y para que sea posible modular su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias así lo aconsejen, han avanzado fuentes 'populares'. La vicepresidenta del gobierno responderá

La formación de Mariano Rajoy estudia las otras dos enmiendas socialistas, una de las cuales pide frenar la entrada en vigor de las medidas si antes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley. Las mismas fuentes han señalado que disponen hasta las 9.30 horas de este viernes para tomar una decisión al respecto.





(16:27) Cambio de horario en Cataluña. Carles Puigdemont hará una declaración institucional

Carles Puigdemont comparecerá a las cinco de la tarde y el pleno comenzará a las 18:00. Así lo ha confirmado la presidenta del Parlament de Cataluña a los diputados. La junta de portavoces se reunirá a las cinco menos cuarto para posponer poder seguir de cerca las palabras del president.





(16:20) Feijóo dice que "aplicar o no el 155 depende de los independentistas" y de qué tipo de elecciones convocasen

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que aplicar o no el artículo 155 en Cataluña "no depende del Gobierno" que dirige Mariano Rajoy sino que "de los independentistas". En cuanto a si las elecciones anticipadas lo frenarían, ha replicado que, en sí mismo, "el 155 no tiene nada que ver" con los comicios, por lo que habría que ver qué tipo de convocatoria electoral se formaliza y si previamente se ha dejado sin efecto la declaración de independencia.





(16:20) Pablo Iglesias cree que las elecciones "no resolverán el problema" pero "darán más tiempo para buscar diálogo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha reafirmado este jueves en la convicción de su formación de que unas elecciones anticipadas en Cataluña "no resolverán el problema". No obstante, ha reconocido que sí podrían servir para dificultar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y facilitar la vía del diálogo, por la que apuesta su partido. Lo ha hecho vía Twitter.





Unas elecciones en Catalunya no resolverán el problema, pero dificultarán aplicar el 155 y darán más tiempo para buscar el diálogo

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de octubre de 2017









(16:19) Acaba la Ejecutiva de ERC que acuerda pedirle a Puigdemont que reconsidere las elecciones

Ante el supuesto adelanto electoral, la Ejecutiva de ERC ha terminado después de que se haya convocado de urgencia este jueves a mediodía, y los diputados y consellers del partido han salido de la sede para dirigirse al Parlament, ya que de momento sigue convocado el pleno previsto a las 17 horas. Minutos antes de las 16 han salido el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y los consellers Dolors Bassa, Carles Mundó, Raül Romeva y Toni Comín, y también ha dejado la sede del partido el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Alfred Bosch.

Fuentes de ERC han explicado que la Ejecutiva ha decidido por unanimidad pedir al presidente del Govern, Carles Puigdemont, que reconsidere la convocatoria de elecciones en Cataluña y han asegurado que mantienen la esperanza de que el presidente cambie de opinión, aunque han avisado de que si no lo hace abandonarán el Govern.





(16:17) Puigdemont se reúne con el vicepresidente Junqueras y Rovira (ERC) en la Generalitat

El presidente del Govern, Carles Puigdemont, y su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, están reunidos este jueves por la tarde en la Generalitat. También está la secretaria general del partido, Maria Rovira, han informado a Europa Press fuentes conocedoras, y sobre las 16 horas seguían reunidos. ERC ha anunciado poco antes que sus consellers en el Govern saldrían del Ejecutivo si el presidente anunciara elecciones anticipadas.





(15:53) Estudiantes invaden la estación de trenes de Lleida para reclamar la República catalana

Unos 600 estudiantes universitarios y de secundaria, según la Guardia Urbana, han invadido este jueves los andenes de la estación de tren para reclamar la República catalana con la intención de cortar las vías, aunque no han podido porque los Mossos d'Esquadra lo han impedido.

Inicialmente, la manifestación estaba convocada para protestar contra la aplicación por parte del Estado del artículo 155 de la Constitución y para pedir la libertad del presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

'Ni olvido ni perdón', 'Àngel Ros (el alcalde de Lleida) dimisión' o 'Convèrgencia se nos acaba la paciencia' son algunas de las consignas que han coreado los jóvenes.