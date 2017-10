El Senado comienza a estudiar el artículo 155 ante la posible comparecencia de Puigdemont

El Senado se enfrenta a una semana clave ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la duda a despejar es si Carles Puigdemont irá a la Cámara Alta a presentar alegaciones a la medida. Es una cuestión clave y diversas fuentes apuntan a que el president de la Generalitat estudia acudir en persona para mostrar su oposición.

La medida anunciada por Rajoy el pasado sábado comienza los trámites en el Senado este martes y se resolverá el viernes. La comisión creada específicamente para este cometido se constituirá mañana a la una de la tarde. Será una sesión abierta a los medios donde se detallará el calendario para presentar enmiendas o exponer las alegaciones. En ese momento se conocerá cuando podría acudir Puigdemont.

El jueves se reunirá de nuevo la comisión a las 12 de la mañana para presentar el texto y aprobarlo por la tarde. Después pasará al pleno para su votación, que se convocará para el viernes a las diez de la mañana y a la que, según apuntan algunas fuentes parlamentarias, acudirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, de forma que a no ser que desde la Generalitat se convoquen elecciones, el artículo 155 se pondrá en marcha.





El jueves, nuevo pleno en el Parlament

La Junta de Portavoces del Parlament ha decidido este lunes que celebrará un pleno en el para abordar la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. JxSi y la CUP han aplicado su mayoría para certificar este pleno en el que en el orden del día no se hace ninguna alusión a una posible Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

El líder de JxSi en la Cámara, Lluís Corominas, ha defendido la convocatoria para responder a una "agresión" del Estado contra Cataluña y no ha descartado la posible comparecencia de Carles Puigdemont. En caso de que lo hiciera, el president de la Generalitat podría alegar problemas de agenda para acudir a la Cámara Alta.

Ante esto, el presidente del Senado ha ofrecido a Puigdemont acudir el viernes al pleno. De esta forma podrá exponer su posición sobre la aplicación del artículo 155 si no puede hacerlo ante la comisión el jueves, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.





Los grupos presentan sus representantes

Durante este lunes, todos los grupos parlamentarios han confirmado qué senadores serán sus representantes ante la comisión creada específicamente para estudiar el artículo 155. Cada partido tiene un número determinado según su representación total en el pleno. Por ello el PP tendrá un total de 15 representantes, el PSOE 6, Unidos Podemos 2 y ERC, PNV, PDeCAT y el Grupo Mixto 1 senador. En total serán 27 los componentes de la comisión.

Por el PP, los 15 representantes serán el presidente del Senado, Pío García-Escudero, a quien su partido presentará además para que presida la comisión, y el vicepresidente primero, Pedro Sanz, ex presidente además de La Rioja; junto a ellos estarán el portavoz del Grupo, José Manuel Barreiro, y Javier Arenas, Tomás Burgos y Rosa Vindel (miembros de la dirección del Grupo), Alberto Fabra (ex president de la Generlitat Valenciana), Xavier García Albiol (líder del PP catalán y diputado en el Parlament).

También estarán Juan José Imbroda (presidente de Melilla y de la Comisión General de Comunidades Autónomas), Jesús Labrador (vicepresidente de la Comisión Constitucional), María Dolores López (vicepresidenta Comisión General de CCAA), Juan José Lucas (ex presidente de Castilla y León, ex ministro y presidente de la Comisión Constitucional), Joaquín Ramírez (portavoz Comisión Constitucional), Luisa Fernanda Rudi (ex presidenta de Aragón), y Clara Isabel San Damián (portavoz Comisión General).

Por el PSOE, encabezará la delegación de seis miembros el portavoz en el Senado, Ander Gil, junto al resto de la dirección del grupo, Luisa Carcedo, Francisco Menacho y Begoña Nasarre, así como por Óscar López (ex secretario de Organización del PSOE y miembro de la Comisión General) y el senador vasco Tontxu Rodríguez (portavoz de Justicia y viceportavoz en la Constitucional). El PSOE no ha incluido a ninguno de los ex presidentes autonómicos con escaño en el Senado, tampoco José Montilla.

En cuanto a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, los dos representantes de la formación 'morada' serán los senadores Òscar Guardingo (portavoz en la Comisión de CCAA) y Miren Gorrotxategi (portavoz en la constitucional).

Completan la lista el portavoz adjunto de ERC y portavoz en la Comisión General, Miquel Àngel Estradé; el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz; el del PDeCAT, Josep Lluís Cleries; y por el Grupo Mixto, el senador de UPN, Pachi Yanguas.