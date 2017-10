Las reacciones a la declaración de independencia de la república catalana

A las 15:27 del 27 de octubre el Parlament de Cataluña ha aprobado la declaración unilateral de independencia. Las reacciones no se han hecho esperar. El Gobierno español y las filas soberanistas han utilizado las redes sociales para enviar las primeras reacciones.

También se han pronunciado desde las instituciones europeas. El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk ha asegurado que para la Unión Europea "nada cambia".

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.