El Supremo no intentará detener a Puigdemont en Dinamarca por miedo a que sea una estrategia

El juez del Tribunal Supremo, Pablo LLarena, ha declinado la opción de reactivar la euroorden de detención contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra en estos momentos en Dinamarca, en una conferencia en la que habla sobre la situación en Cataluña. Según un auto del propio juez Llarena, los motivos no son ni mucho menos los que se pensaban en un primer momento, relacionados con el corto espacio de tiempo en la que los trámites no llegarían a completarse, sino con la sospecha del juez de que el viaje a Copenhague es una estrategia de Puigdemont para intentar ser investido.

El juez Llarena encuentra razonable la petición de la Fiscalía de reactivar la euroorden de detención, pero sin embargo sospecha que Puigdemont intenta dar un vuelco a su situación judicial, ser detenido por la policía danesa, e intentar de esa manera poder votar en la investidura delegando el voto y a su vez poder también ser investido, tal y como expresa el magistrado en su auto: "la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria".

El juez Llarena también excusa su decisión en que el Parlament está en estos momentos en plena composición, en la que acaba de elegir a un president del Parlament, Roger Torrent, y contrarreloj debe investir a un nuevo gobierno. Eso sí, la euroorden no se descarta, sino que se postpone. El Supremo tiene intención de pedir la extradición de Puigdemont en el futuro.





Es oficialmente el candidato a presidir la Generalitat

"Es una decisión política, y como dije en mi primer discurso, la política deberá estar en el centro de todo en esta legislatura". Son las palabras con las que Roger Torrent, nuevo president del Parlament, defiende la elección de Carles Puigdemont como el candidato oficial a presidir la Generalitat de Cataluña. Además ha pedido por carta a Mariano Rajoy que posibilite la investidura del expresident solicitando en primer lugar una reunión con él, con el presidente del gobierno, para explorar las vías de diálogo. Torrent ha defendido que Puigdemont es el único candidato que tiene el respaldo suficiente. Eso sí, Torrent no ha desvelado la fecha del debate de investidura, que, según los plazos que detalla el reglamento del legislativo catalán, no puede extenderse más allá del 31 de enero en el caso de que se trate de la primera investidura posible.

El nuevo president del Parlament también ha expresado su intención de reunirse con el candidato, con Carles Puigdemont, lo antes posible. También con los cuatro consellers que se encuentran junto a él "mi deber es proteger la voluntad política de todos los diputados [...] me hago responsable de mis actos". A su vez Torrent ha dicho que no se posicionará sobre las decisiones que tome la mesa sobre el voto delegado, tanto de los encarcelados como de los presentes en Bruselas. En la primera sesión del Parlament cabe destacar que se permitió el voto delegado solo de los tres diputados que se encuentran en prisión preventiva, pero no de los cinco, incluido Puigdemont, que se encuentran en Bruselas.

Torrent ha expresado además, en una declaración institucional marcada por su caracter conciliador, que se reunirá con quien haga falta, donde haga falta y en el momento que se precise, mostrándose como el president del Parlament de todos los grupos parlamentarios. También ha expresado su voluntad de reunirse con los tres diputados encarcelados: el ex vicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y el exconseller de interior Joaquim Forn.



Posible conflicto internacional

Según señalan expertos en derecho de algunos diarios españoles, la posible presencia de Roger Torrent en Bélgica en calidad de President del Parlament y atendiendo a Carles Puigdemont como candidato oficial a la Generalitat de Cataluña podría ocasionar un conflicto internacional de España con Bélgica, en el caso de que el país centroeuropeo donde se encuentra desde hace tres meses Puigdemont decida recibir a Roger Torrent y al propio Puigdemont con honores, como representantes de instituciones internacionales.

El gobierno español aun no se ha pronunciado al respecto ni tampoco Bélgica ha mostrado su voluntad de recibir a Torrent, ya que aun no se conoce la fecha en la que aparecerá.



Puigdemont en Dinamarca este lunes

En la capital de Dinamarca se encuentra hoy el expresident Puigdemont, invitado a una conferencia en la Universidad de Copenhague en la que hablará sobre la situación actual de Cataluña. También ha sido invitado mañana al parlamento danés, aunque aun no ha confirmado su asistencia. La Fiscalía ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que reactive la euroorden de detención contra él, pero sin embargo el magistrado no lo ha hecho, y ha emitido un auto en el que explica que no quiere alterar el funcionamiento del Parlament en un momento de composición e inicio de sus primeros pasos, ni tampoco quiere darle la opción a Puigdemont de poder delegar su voto a través de otro país, tal y como sospecha que quiere hacer el expresident.

El avión de Puigdemont ha despegado este lunes 22 de enero desde el aeropuerto de Charleroi, cerca de Bruselas, para aterrizar a las 8:20 de la mañana en la capital danesa de Copenhague. Apenas una hora después de su aterrizaje, la Fiscalía General del Estado ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena que active la euroorden de detención en vigor para que sea entregado a España, algo que ha desechado el juez, según fuentes judiciales.