Puigdemont deja plantado al Senado y el Gobierno sentencia: "No quiere dialogar"

Finalmente, Puigdemont no comparecerá en el Senado por la aplicación del 155. Carme Forcadell ha confirmado a los grupos políticos catalanes la presencia de Puigdemontno en el Senado sino en el Parlament, justo a la misma hora en la que estaba prevista su comparecencia en la Cámara Alta.

El anuncio de Forcadell contradice las informaciones provenientes de fuentes soberanistas, que aseguraban que Puigdemont había decidido ir al Senado este jueves a las 17 por petición propia.

Sin embargo, a 24 horas de la cita en el Senado desde las filas soberanistas se confirma que el President asistirá al pleno monográfico en el Parlament para abordar la respuesta al Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución,.

Precisamente Forcadell también ha anunciado el cambio de hora del pleno en el Parlament, una cuestión clave para cuadrar la agenda de Puigdemont. Aunque el pleno en el Parlament debía empezar a las 10 por la mañana finalmente será a las 16 horas. Casi a la misma hora en la que estaba planeada la comparecencia de Puigdemont en Madrid.

El cambio de última hora en la agenda no ha pasado desapercibido a la oposición. Ciudadanos ha anunciado una reunión de la Junta de Portavoces para que el pleno se mantenga por la mañana como estaba previsto.

Las reacciones también han llegado desde el Gobierno. Para el Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, la decisión evidencia que "no quiere hablar". "Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar", ha sentenciado frente a los periodistas.

Por su parte, desde la Cámara que dirige Pío García-Escudero aseguraron no haber recibido en ningún momento confirmación de la asistencia de Puigdemont al Senado.





La reacción desde el Gobierno: "No quiere hablar"

El ministro de Educación Méndez de Vigo ha sido el encargado de dar las primeras reacciones del Gobierno tras el anuncio del plantón de Puigdemont al Senado. A su entrada en la Comisión de Educación del Congreso el ministro ha subrayado ante los periodistas que "cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar", "no quiere dialogar" y "no quiere atender a los requerimientos".

De hecho, ha subrayado que ésa es la actitud que llevan viendo "desde el principio" porque ya en enero se le invitó a acudir a la Conferencia de Presidentes pero dejó "la silla de Cataluña vacía".

De la misma manera, ha recordado que antes del verano también se le invitó a acudir al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, para exponer su proyecto y buscar apoyos si lo que quería era "modificar el artículo 2 de la Constitución" y "hacer un pretendido referéndum de autodeterminación". Según ha añadido, entonces tampoco acudió a la Cámara Baja.

Por eso, el portavoz del Ejecutivo ha subrayado que no le "sorprende" que ahora también rechace acudir al Senado, donde se está tramitando el acuerdo del Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, y ha reiterado que ese comportamiento deja "claro" que el presidente de la Generalitat "no quiere dialogar".





El Senado celebrará el pleno sin Puigdemont

Con comparecencia o no de Puigdemont, los grupos políticos representados en el Senado se preparan para abordar cómo se aplicará el 155.

El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha preparado una batería de enmiendas para su presentación este jueves en la ponencia que debatirá la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El trámite del acuerdo del Gobierno que recoge estas medidas no permite la presentación de vetos en el Senado, por lo que los grupos que pretendan rechazar de plano el texto deberán hacerlo a través de enmiendas parciales. Estas se presentarán 'in voce' ante la ponencia de la comisión creada para debatir el 155.