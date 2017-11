El PP no se libra y se sienta en el banquillo por borrar los ordenadores de Bárcenas

El PP de Mariano Rajoy se sentará en el banquillo de los acusados por destruir los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas. Es la primera vez que un partido, como persona jurídica, se sentará como acusado ante un juez como investigado.

La Audiencia Provincial de Madrid ve claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". Por ello, los magistrados creen que se puede considerar que los acusados han cometido, presuntamente, un delito de daños informáticos y de encubrimiento.

Además del PP, están procesados en esta causa la tesorera, Carmen Navarro; el informático, José Manuel Moreno y el abogado de la formación, Alberto Durán. La sección cuarta del tribunal ha rechazado todos los recursos presentados pero ¿quién ha intentado evitar el procesamiento de los populares?

La fiscalía

La fiscalía considera que no existen "indicios relativos” para saber si había o no datos relevantes en los ordenadores del extesorero cuyo contenido fue borrado. Por ello considera que no se le pueden imputar ninguno de los delitos que están sobre la mesa.

La fiscalía sostiene que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas, que la considera "inverosímil y contradictoria". Además, el Ministerio Público defendió que un delito como el encubrimiento no se puede aplicar a una persona jurídica.

El PP y los acusados

Para el Partido Popular no se dan los presupuestos para considerarle como responsable como persona jurídica y con ello, no se deben aplicar la imputación de esos delitos. Así lo detallo en el recurso que presentó para anular el procedimiento.

Al conocer hoy la información, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que su formación "respeta" pero "no comparte" la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. A su entender, la acusación popular de IU y ADADE solo busca "dañar" a su partido, pero se ha mostrado convencido de que el caso acabará "bien".

Para el dirigente popular, la asociación actúa en "complicidad con el PSOE" en función de intereses "partidistas" porque tiene como "único objetivo dañar al Partido Popular".