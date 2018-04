JAVIER FESSER: “LA PELÍCULA ‘CAMPEONES’ DEMUESTRA QUE TODOS TENEMOS LIMITACIONES Y ENORMES CAPACIDADES”

El director de cine Javier Fesser considera que su película ‘Campeones’, sobre un equipo de baloncesto integrado por personas con discapacidad intelectual, demuestra que “todos somos maravillosamente diferentes” y saca a relucir “enormes capacidades a pesar de las etiquetas previas” de las personas con discapacidad que la historia “se encarga de ir borrando”.



En una entrevista en Servimedia, Fesser manifestó su convencimiento de que es necesario “incluir urgentemente en nuestra sociedad al cien por cien” a las personas con discapacidad “porque nos hacen mucha falta y nos dan grandes lecciones que la sociedad necesita aprender día a día”, puesto que “trabajan más con el corazón que con la cabeza”.

Rodar con nueve personas con discapacidad, seleccionadas a través de un casting en el que participaron entidades sociales como Plena Inclusión, ha aportado una espontaneidad a este largometraje que el director de otras películas como ‘Camino’, ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’ y ‘El milagro de P. Tinto’ no cambiaría por nada del mundo.

“Todo se puede interpretar pero (sin actores con discapacidad) habríamos hecho una película distinta que a mí no me interesaba para nada”, dijo. “Aportan tanta autenticidad que si se interpretan (sus circunstancias) no me iba a interesar”.

Fesser reconoce con orgullo que ‘Campeones’ es una película especial y distinta a otras. “Si alguien dijera que he hecho una película normal… no se me ocurriría una crítica peor. Yo quiero que digan que esta película es diferente y me ha sorprendido”, remachó.

Entre las ventajas de haber trabajado con estos actores no profesionales, Fesser destaca su entusiasmo y humildad. “La gran ventaja de trabajar con estas personas ha sido el nivel de entrega, entusiasmo y responsabilidad con el trabajo para conseguir en una aventura apasionante cada escena de rodaje durante nueve semas”, agregó.

“He tenido la suerte de hacer una película coral con nueve protagonistas que están desprovistos de ego, o por lo menos del ego que todos tenemos y que es una discapacidad brutal”.

Fesser relató que en otras películas gran parte de los esfuerzos se desperdician en “tener mano izquierda y compensar los egos de cada uno” de los integrantes del equipo, incluido el propio director, “a los que supuestamente nos funciona bien la cabeza”. Con ‘Campeones’ se ha percatado de que “trabajar con un material humano tan valioso (como el de la discapacidad) no aporta ningún problema”.

La película ‘Campeones’, estrenada este fin de semana en los cines de toda España, cuenta además con la participación como protagonista del actor Javier Gutiérrez, que tiene un hijo con discapacidad que también aparece en la cinta como figurante y que le ha hecho volcarse en esta experiencia. En su papel, representa a un entrenador profesional de baloncesto que es apartado de su puesto tras un accidente de tráfico en el que conducía borracho.

Una juez le impone como sanción ejemplar que durante varios meses imparta clases de baloncesto a un equipo de chavales con discapacidad intelectual, a lo que inicialmente se niega pero que luego le marcará profundamente.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso