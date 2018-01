Oriol Junqueras se queda en Estremera: el Supremo mantiene la prisión preventiva

Oriol Junqueras se queda en prisión preventiva. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad que el exvicepresident de la Generalitat permanezca en Estremera, tal y como ratificó el magistrado Pablo Llarena, que es quien instruye la causa. El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) está acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el ‘procés’.

La posición de la fiscalía era clara: no se podía cancelar la medida preventiva porque existe riesgo de reiteración delictiva, y así lo entiende la Sala también. El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza considera que es "promotor" de los hechos que derivaron en la Declaración Unilateral de Independencia como fue la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Desde el Ministerio Público entienden que el riesgo es mayor cuando existen posibilidades de que Junqueras sea president de la Generalitat.

La decisión llega tras la vista de apelación que se produjo este jueves, en la que estuvo presente el propio Junqueras. El político catalán se definió como “un hombre de paz” e insistió en sus creencias religiosas para pedir su excarcelación. Su defensa apeló directamente al “civismo” y al “diálogo bilateral” para resolver el conflicto catalán.

En estos momentos, Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn son los dos únicos miembros del exgobierno catalán que permanecen en prisión por la organización del referéndum independentista y la declaración de independencia de Cataluña (DUI). El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, decidió mantenerles en la cárcel junto con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) tras tomarles declaración el pasado 1 de diciembre.

Desde el movimiento independentista han rechazado la decisión del Supremo. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de mantener la cárcel preventiva al líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha lamentado que sigan habiendo cuatro líderes soberanistas en prisión: "Ya no son presos políticos, son rehenes".

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX