Así han reaccionado las redes al quiero y no puedo de OT 2017

Sí, pero no. Esa ha sido la sensación general que ha dejado en redes el esperado regreso de Operación Triunfo a Televisión Española. Según las redes la gala sufrió una importante falta de ritmo y constantes problemas de sonido que impidieron a los aspirantes brillar. Aunque hubo aciertos, demasiados fallos para la que debió ser la gran vuelta de Operación Triunfo a la casa pública.





El equipo técnico, lo peor

El ambiente en las redes ha sido ambiguo. Aunque para los usuarios no fue una noche desastrosa, muchas cosas no salieron bien.

Los peores temores de los que conocen el historial de TVE con los espectáculos musicales se confirmaron y el control de audio fue, sin medias tintas, desastroso. Los playbacks no entraron en varios momentos y algunos de los concursantes acabaron directamente perdidos. Algo que no pasó desapercibido en Twitter.









SALVAR SONIDO al 27734 #OTGala0 — eis guailder (@XaviSansor) 23 de octubre de 2017









¿Una gala de #TVE con problemas de sonido? NO ME LO PUEDO CREER... #OTGala0 — Asier Muñoz (@asiermunozdv) 23 de octubre de 2017













“No he escuchado cuando ha entrado la canción” se quejaba la primera aspirante en pisar el escenario de OT2017 tras haberse perdido al arrancar su actuación. No fue la única. “He tenido que acercarme al altavoz porque no escuchaba nada”. Decía otro de los aspirantes cuando Mónica Naranjo le informaba que había cantado toda la canción "un semitono por arriba".









Falta de ritmo pero buen presentador

También hay consenso en redes en que la gala fue lenta. Momentos tremendamente frenéticos se intercalaron con otros aburridos y sin gracia para acabar con un espectáculo de más de tres horas que, en definitiva, no invitaba a trasnochar.

En cuanto a los concursantes, estuvieron, a grandes rasgos, confiados y habladores, con potencial pero desafinados. Por su parte, el presentador fue uno de los aciertos de la noche junto con el jurado, que consiguieron el aprobado de las redes.





Desafinación triunfo, el que más desafine es el que gana 😊 #OTGala0 — Joseca Fernández (@Josecafdez) 23 de octubre de 2017





Sonido malo, realización pobre, escasez de ritmo... Mala carta de presentación para el espectáculo que prometía 😣 #OTGala0 — Occidentali's ☯️🐒 (@_mynameisx) 23 de octubre de 2017





PRO: Concursantes que, pese a nervios, pueden prometer, Roberto Leal, Noemí Galera, programa en directo y la no publicidad de TVE #OTGala0 — M (@casasola89) 23 de octubre de 2017





#OTGala0

Gala 0:

⬆️ Casting con mucho potencial

⬆️ Roberto Leal: maravilloso

↕️ Jurado jugoso pero vaya decisiones.

⬇️ Sonido y Realización — Ψ Fortunillo (@Fortunillo) 23 de octubre de 2017















A pesar de todo, la audiencia fue alta. Consiguió ganarle la partida al gran competidor de la noche, La que se avecina, consiguiendo un respetable 19% de share y 2.700.000 millones de espectadores.

Una buena cifra para un formato aún por mejorar.