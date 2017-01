LA ONCE DEJA 300.000 EUROS AL CONTADO Y 5.000 AL MES DURANTE 20 AÑOS EN IBIZA

Google Plus

La ONCE ha dejado un 'sueldazo' de 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años en Sant Antoni de Portmany (Ibiza), en el sorteo del sábado 14 de enero.

El agente vendedor de la ONCE Gregorio Martínez del Pozo vendió un cupón premiado con el 'sueldazo' de 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años, y 39 cupones más, agraciados con 20.000 euros cada uno, por lo que ha repartido otros 780.000 euros. En total ha repartido 2.280.000 euros en premios en la calle Ample y el Passeig de Ses Fonts de Sant Antoni de Portmany.

El cupón del sábado 14 de enero, dedicado al Monasterio de Piedra (Zaragoza), también ha dejado premios en Andalucía y Galicia, agraciadas con 100.000 euros.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

