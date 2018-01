¿Qué le ocurrió a Nathaly? La extraña muerte de una mochilera española en Perú

Una tirolina, una desaparición y dos detenidos. Nathaly Salazar, valenciana de 28 años, se marchó en septiembre a Sudamérica de ‘mochilera’ pero desapareció el 2 de enero. La primera versión fue un accidente de tirolina en la zona de Ayamoco. Sin embargo, la Policía de Perú arrestó a dos jóvenes en relación con la muerte de la turista: Jainor Huila, de 19 años, y Luzgardo Pillcopata, de 21. Sin embargo, las versiones dadas no coinciden.

El cuerpo aún no ha sido encontrado y los interrogantes se disparan conforme se desarrolla la investigación, asistida por tres funcionarios españoles trasladados a la zona y las autoridades peruanas.

Según las versiones policiales, Nathaly se habría ofrecido a ayudar a una familia atrapada por las lluvias. Después de socorrerlos, la joven utilizó la tirolina para abandonar el lugar. Sin embargo algo salió mal. Una versión es que uno de los jóvenes utilizó la misma tirolina después, provocando un accidente al aplastar a la joven. El arrestado también presenta graves heridas. Otra versión es que Nathaly habría muerto al chocar con una rama.

Tras el incidente, los dos detenidos decidieron arrojar el cadáver a las aguas del río Vilcanota-Urubamba por temor a las posibles consecuencias.





Versiones contradictorias

El relato de hechos, lejos de esclarecer el asunto, no convence a los familiares, que directamente dudan en que la muerte de Nathaly fuera un accidente.

"Realmente no se sabe si ha sido un accidente o no, han dado dos versiones y lo único claro es que mi hermana está muerta”, ha declarado para Europa Press la hermana de Nathaly, Tamara, este lunes, día en el que la investigación ha comenzado. “Realmente no se sabe si llegó a ser un accidente: ¿Por qué no socorren a mi hermana? Igual estaba inconsciente cuando la lanzaron”.

Este lunes se va a proceder a la reconstrucción de los hechos, ha indicado la hermana, a la que asistirán los padres de Nathaly, quienes "tienen esperanza" en poder encontrar "pronto" el cuerpo de la joven, ya que aunque el río es "bastante caudaloso, hay una hidroeléctrica cerca y puede haber quedado retenido en una malla".

También asistirán a esa recreación los dos guardias civiles que se han desplazado a la zona y el cónsul español.

Los padres de Nathaly también tienen previsto hacer próximamente una declaración ante los medios para poner de manifiesto la existencia del "turismo ilegal", ya que los dos guías que acompañaban a la joven valenciana formaban parte de grupos de guías ilegales habituales en la zona.

"¿Cómo la policía peruana no sabe que esto existe? No es que te lleves a 15 senderistas, hay que montar una infraestructura. Queremos que todo esto salga a la luz y no vuelva a pasar", ha señalado la hermana.