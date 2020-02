Marín (PSC), sobre la posibilidad de un pacto entre PSC y JxCat: "Habrá que esperar a que los ciudadanos opinen"

La presidenta del PSC y de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, ha asegurado este lunes que "habrá que esperar a que los ciudadanos opinen" en las próximas elecciones catalanas ante la posibilidad de un pacto entre PSC y JxCat para gobernar la Generalitat, según recoge Europa Press.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE' recogida por Europa Press, Marín no ha cerrado la puerta a esa vía, aunque ha aclarado que "de momento no se dan las circunstancias" y que todo dependerá de "la voluntad y los objetivos" de las formaciones independentistas.



Así, ha valorado positivamente el acuerdo entre PSC y JxCat en la Diputación de Barcelona. "Nadie hubiera imaginado meses antes de las elecciones ese pacto. ¿Por qué se llegó? Porque pusimos en el centro de nuestra acción a los ciudadanos", ha explicado Marín, que ha insistido en "esperar a que los ciudadanos opinen" y "no especular" sobre alianzas.