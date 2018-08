En Madrid los cócteles son para el verano

La coctelería es mucho más que una moda. Es evidente que ha vuelto para quedarse con nosotros. La buena coctelería da vida a los locales de siempre de Madrid, provoca también nuevas aperturas de barras cocteleras y desde luego -quizá es lo más novedoso- se ha incorporado a las mesas gastronómicas. Comienza a ser habitual que en muchos espacios se comparta la comida o la cena con un buen coctel tradicional o de autor. Hoy repasamos algunos espacios que este verano se han convertido en imprescindibles por una coctelería muy especial.

GARRA BAR. Está situado en el icónico espacio situado en el HOTEL BARCELÓ TORRE DE MADRID en Plaza de España. En él además de una novedosa carta de picoteo, podemos disfrutar de una propuesta coctelera sugerente, brillante y castiza. Acompañado siempre de buena música. Plaza de España nº18. T.915 242 399

CASA MONO. Durante este verano han preparado una coctelería de autor gracias a PAGO DE ESPEJO. Un AOVE 100% picual. El barman Paulo Bohórquez ha elaborado tres recetas que se ofrecen como recomendaciones de la oferta de coctelería, hasta final de año. Solera, Habana y Al-Ándalus, son las tres propuestas maridadas con excelentes bocados de la cocina. C/ Tutor nº37. T. 914529552

HOTEL EMPERADOR. En la Terraza Beach-Club, como siempre el prestigioso bartender italiano Luca Anastasio firma de nuevo una carta de cócteles que son la combinación perfecta con un escenario idílico. Mojito Deluxe, Exoticolada, o Holualoa son las propuestas con unas vistas únicas sobre Madrid. Gran Vía nº 53. T.915 47 28 00

BARBARA ANN. Cumple dos años. Un espacio donde el equilibrio vintage y cool saben jugar un papel complementario. En la coctelería encontramos la maestría de Riccardo Boi, que con su larga experiencia sabe buscar una armonía entre lo clásico y la firma de autor. Lo frutal del Sugar on the Side, lo impactante del Hit-Hat, lo exótico del Atomic White, o el maravilloso contraste entre salado y dulce del Surfing Red, son algunos ejemplos muy sugerentes. C/ Santa Teresa nº8. T. 918 26 78 91

PICALAGARTOS. Es la terraza de moda este verano en Madrid. En la última planta del NH COLLECTION GRAN VÍA encontramos esta azotea donde la coctelería es la estrella. Firmada por el barman Joel Jamal podemos probar sugerencias que van desde el cóctel Picalagartos Sky Gin hasta cócteles de autor como Producto Español. Siempre con personalidad y cercanía.C/Gran Vía nº21. T.915 30 17 61

SUSHITA CAFÉ. En los cuatrorestaurantes del GRUPO SUSHITA este verano nos ofrecen interesantes curiosidades en las cartas de cócteles. Propuestas especiales para disfrutar en entornos únicos con buena música y excelente cocina japonesa. El Pisco Sour, el Bloody, el Dry Martini. También encontraremos vertientes personalizadas de cócteles muy demandados, como el Disaronno Sour o la mítica Piña Colada. Además de otras propuestas de autor que siempre sorprenden. www.sushita.com