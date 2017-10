MÁS DE 5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE GRITAN #CONTRALATRATADEMUJERES

El Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos protagoniza el cupón de la ONCE de mañana 18 de octubre, coincidiendo con la fecha de su celebración. Cinco millones y medio de cupones gritan e incluyen la imagen y el hashtag #contralatratademujeres TOMACONCIENCIA y muestran el apoyo de la Organización a esta lucha. Este cupón se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la ONCE y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

El 18 de octubre se conmemora el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, con el objetivo de recordar a todas aquellas personas que son utilizadas como mercancías privadas de sus derechos fundamentales. Son personas que se enfrentan a la explotación sexual, la mendicidad, los matrimonios forzados y el comercio de órganos. La mayoría son mujeres y niños. La trata con fines de explotación sexual es la más extendida, seguida de la explotación laboral.

La trata de mujeres es un delito que atenta gravemente contra los derechos humanos, lesionando la libertad, la dignidad y la integridad de las víctimas. Es necesario sensibilizar y despertar conciencia en potenciales demandantes de estos servicios para que sean conscientes de la realidad de sufrimiento, extorsiones y vejaciones que pueden subyacer bajo una oferta de comercio sexual.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('http://www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

