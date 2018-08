Jorge Javier Vázquez explica su impresionante cambio físico: ¿cómo ha adelgazado?

Después de unas semanas desaparecido de la televisión, Jorge Javier Vázquez ha reaparecido en la portada de la revista Lecturas dando una sorpresa a todos los que pasaban por el quiosco. Un impresionante cambio físico que confirma que el presentador se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, con 15 kilos menos. Pero, ¿cómo lo ha conseguido?

Una sorprendente cambio físico que no ha pasado desapercibido para nadie y es que según desvela Jorge Javier en su entrevista para la citada revista, ha perdido nada más y nada menos que 15 kilos, de los que reconoce: "he perdido una cantidad de kilos que me da hasta vergüenza reconocer, pero lo cierto es que no sabía que me sobraban tantos", confesando que ha perdido 15 kilos.

Aunque le ha costado desvelarlo, Jorge ha confesado su peso que son actualmente 70 kilos y asegura: "no recuerdo haber pesado nunca eso". De su relación anterior con la comida apunta: "Me engañaba muchísimo con el tema de los hidratos, haciendo Deluxe o Supervivientes me acostaba a las dos de la mañana y mi trabajo es muy sedentario, no me muevo absolutamente nada, ahora voy al gym".

Sin embargo había todavía unos kilos de más que se le resistían y que Jorge Javier ha conseguido perder gracias a Pronokal: "Para mí ha sido muy efectivo, sobre todo porque no ha sido nada complicado", explica que perdió esos kilos en "dos semanas".

En cuanto al método Jorge Javier explica: "es una combinación de productos Pronokal que me han encantado, porque las cosas saben a lo que realmente son". Además "tomas verduras y proteínas, pasadas dos o tres semanas empiezas a incluir hidratos de carbono en la dieta". En cuanto al deporte asegura que "hago deporte cinco días a la semana con mi entrenador personal".

"Me he hecho varias liposucciones, pero no hay nada mejor que una dieta equilibrada y sana, mucho mejor que una operación", sentencia Jorge Javier asegurando que se ha hecho más de tres liposucciones pero que si llega a saber esto jamás hubiera entrado al quirófano.