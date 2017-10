JOSÉ IGNACIO MUNILLA: “LA ESCUELA ES DE LA FAMILIA Y NO DEL ESTADO”

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, denunció hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' lo que considera un “excesivo intervencionismo de la clase política sobre la educación” y afirmó que “la escuela es de la familia y no del Estado”.

Para Munilla, "estamos todos bajo una acción global y excesiva en el mundo educativo”, y puso como ejemplo “la guerra de leyes educativas contrapuestas” y cómo la educación se convierte en un “instrumento político” de unos frente otros.

Durante su participación en el citado foro de debate, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Munilla denunció la excesiva injerencia de la política en el ámbito educativo y lo consideró una “falta de respeto” hacia el principio moral de que “la escuela es de la familia, no del Estado”. En este sentido, reclamó mayor protagonismo para la familia, que ha de “ser la que configure el proyecto educativo”.

ASIGNATURA DE RELIGIÓN

A este respecto, el obispo de San Sebastián lamentó que en muchos centros de Guipúzcoa, en torno a un centenar, la demanda de la asignatura de Religión sea cero, y consideró que no se ajusta a la realidad que “ni una sola familia, en el ejercicio de la libre elección, haya elegido Religión”. “Eso no se lo cree nadie”, dijo. Munilla denunció además, “de facto por los hechos consumados”, la imposibilidad de una elección “libre”. “Esto lo sabemos, pero es muy difícil que algún padre denuncie estos hechos”, indicó.

Al respecto, el prelado de la diócesis guipuzcoana reconoció la existencia de casos en los que los padres habían recibido una llamada telefónica del centro escolar, “animándoles a desapuntar a sus hijos de la asignatura de Religión”, aunque dejó claro que no se les puede pedir a los padres el “heroísmo” de denunciar esa situación porque sería como “pedirles casi casi que sus hijos abandonasen ese centro escolar”, por la presión que se les generaría.

Munilla afirmó que “existe miedo a la libertad, a la capacidad de construir un diálogo de sensibilidades distintas, creyentes y no creyentes”, y puso esto como ejemplo de esa “utilización” del sistema educativo público para “imponer una concepción parcial, limitada y única”.

Asimismo, lamentó que muchas familias se quejan de que “sus hijos son espiritualmente robados” y opinó que una Constitución aconfesional es plenamente compatible con la presencia de la educación religiosa en el ámbito escolar, incluso en la educación pública, y puso como ejemplo el modelo que se aplica en “toda Europa”.

ICETA

Por su parte, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que presentó la conferencia de Munilla, quiso completar la opinión de éste y recordó que en la carta pastoral publicada recientemente “hemos evitado mencionar, conscientemente, los acuerdos Iglesia-Estado, y partimos de los derechos humanos” y se vincula la educación a las convicciones de los padres.

Para el obispo bilbaino, la educación es un derecho humano que también debe ser “gratuito”, y lo que hace la Iglesia católica es ofrecer a esos padres la posibilidad de que puedan educar a sus hijos de una manera “integral”.

