INVESTIGADORES ESPAÑOLES CREAN GALLETAS DIETÉTICAS CON LOS POSOS DEL CAFÉ

Un trabajo elaborado por expertos del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación defiende el empleo de los posos del café como fuente natural sostenible de fibra dietética antioxidante, fundamental para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o la obesidad.

En este centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han elaborado galletas de fibra a partir de dicho subproducto (en concreto con los posos que se obtienen en la fabricación de café instantáneo), con el objetivo de encontrar un alimento para prevenir enfermedades gastrointestinales habituales y no transmisibles.

Según la universidad, los investigadores estudiaron las propiedades fisicoquímicas, la estabilidad térmica, la resistencia al proceso de digestión gastrointestinal y la seguridad alimentaria de la fibra de café.

De acuerdo con la doctora Dolores del Castillo, “las formulaciones de galletas estudiadas, que incluyen además otros ingredientes funcionales como edulcorantes hipocalóricos y fructooligosacáridos, responden a las demandas de calidad nutricional y sensorial de los consumidores actuales”.

“Estudios in vitro indican que estas galletas presentan menor poder calórico e igual capacidad saciante que las elaboradas siguiendo una receta tradicional con azúcar añadido”, prosigue, pues la fibra antioxidante del café estimula la secreción de hormonas saciantes.

El trabajo propone además un uso sostenible para los crecientes residuos procedentes de la prepraración de café, ya sea de forma doméstica o a escala industrial. Así, defiende emplear este ingrediente en el sector de la alimentación para la elaboración de productos de panadería, bollería y confitería como las galletas, el pan y los cereales de desayuno.

