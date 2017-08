INMIGRACIÓN. SOS RACISMO DENUNCIA UNA NUEVA AGRESIÓN POLICIAL A UN INTERNO DEL CIE DE ALUCHE

Google Plus

SOS Racismo Madrid denunció este jueves una agresión policial a una persona recluida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid).

Según la versión facilitada por el interno y difundida por SOS Racismo en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 10 de agosto cuando esta persona trató de salir de su celda a las 9.15 horas para ir a desayunar, después de haberse quedado dormido, y se encontró con que la verja estaba cerrada.

El interno llamó al timbre y gritó para que algún agente le abriese. Sus demandas fueron ignoradas hasta las 10 de la mañana, cuando "un numeroso grupo de agentes la Policía Nacional se personaron en la celda, le empujaron al interior (donde no hay cámaras de vídeovigilancia) y le propinaron diversos golpes por todo el cuerpo causándole lesiones en el ojo, la nariz, la barbilla, la espalda, la pelvis y el brazo".

Los activistas de SOS Racismo Madrid, que han acompañado al hombre durante su internamiento, han podido ver los hematomas y marcas que tiene en el cuerpo.

El interno refiere que posteriormente fue trasladado al servicio médico del CIE y que no se le entregó copia de su informe médico, incumpliendo una vez más los autos del Juzgado de Control emitidos el 20 de diciembre de 2016 y el 12 de enero de 2017 que recordaban la obligatoriedad de entregar siempre un informe a los pacientes. El servicio médico del CIE de Aluche está gestionado por la empresa Clínica Madrid.

El joven relata que a continuación fue encerrado en la celda de aislamiento durante aproximadamente 24 horas, pese a que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura alertaba el pasado mes de abril sobre el daño psicológico irreparable que puede generar el encierro durante más de 21 horas.

SOS Racismo Madrid informa de que el hombre ha quedado en libertad, pero todavía puede ser expulsado mediante prácticas como las deportaciones exprés que se realizan sin garantías judiciales en menos de 72 horas desde los calabozos de las comisarías.

También reclama en la nota de prensa que se lleven a cabo las diligencias necesarias para esclarecer estos hechos, dirimir las responsabilidades y reparar el daño causado al interno.

SOS Racismo Madrid apela una vez más al cierre de los CIE. Cree que estos centros cuentan con una normativa que se vulnera sistemáticamente y aunque la normativa se cumpliera mediante la remodelación o apertura de nuevos centros, no evitaría que se sigan vulnerando los derechos más básicos en su interior.

