UNICEF PIDE INCREMENTAR LOS PRESUPUESTOS DE INFANCIA Y HACERLOS “VISIBLES”

El presidente del Comité Español de Unicef, Gustavo Suárez Pertierra, aseguró este viernes respecto a la partida destinada a infancia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado relativos a 2018 que “nuestra obligación es no estar contentos y no estamos contentos”, al tiempo que propuso equiparar la partida a la media europea y hacerla más “visible”.



“Necesitamos que lo podamos ver todos los ciudadanos, no se percibe”, aseguró el máximo responsable en España del Comité de Naciones Unidas para la Infancia en una entrevista con Servimedia, la primera que el exministro de Felipe González concede a un medio nacional desde que asumiera su cargo al frente de Unicef hace un mes.

España invierte el 1,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) en protección social a la familia y a la infancia, una cifra alejada de la media europea, que se sitúa en el 2,4%. No obstante, el presidente de Unicef señaló “algunos avances” del proyecto de presupuestos como incrementar el permiso de paternidad a cinco semanas, algo que aplaude.

Sin embargo, Suárez Pertierra sí reprochó que “dediquemos algo menos del 1% del PIB a infancia” porque “la media europea está muy por encima”, por lo que animó al Gobierno a ponerse manos a la obra para incrementar esta partida.

OBJETIVO: MEDIO MILLÓN DE SOCIOS

Asimismo, el presidente de Unicef –que tomó posesión hace un mes escaso- informó de que la organización cuenta actualmente con alrededor de 380.000 socios, aunque “me gustaría llegar a los 500.000” para ampliar los “recursos” y el número de personas a las que se da asistencia desde el Comité Español.

También expresó su deseo de llegar la población joven, pues el grueso de sus socios se sitúa entre los 50 y los 55 años de edad. “A la juventud hay que llegar de una manera más insistente, con mayor incidencia; es un campo al que hay que llegar”, explicó.

Otro de sus retos será alcanzar una mayor “movilización”, porque de esta manera “se consigue influencia” y “con influencia se consigue trabajar con los objetivos planteados”, por lo que aspiran a una mayor “sensibilización social” para alcanzar “influencia social”.



