INCENDIOS. LA OPOSICIÓN RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE LOS INCENDIOS Y LA MINISTRA ECHA LA CULPA A LOS PIRÓMANOS

Cruce de acusaciones en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a cuenta de los gravísimos incendios que se han registrado este fin de semana pasado en Galicia y Asturias. Para el PSOE y Unidos Podemos, la culpa es de la inacción del Gobierno, de los recortes y de la falta de previsión, mientras que para la ministra de Agriculutrua y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, lo acaecido es culpa de los pirómanos.

"No es un problema de medios, sino de criminalidad", remachó García Tejerina, tras enumenar las cifras que dedica su departamento en la prevención de incendios después de escuchar en boca de la diputada socialista Pilar Cancela Rodríguez que la raíz de los incendios en Galicia está en los recortes practicados por los gobiernos del PP, tanto el gallego como el central.

"Se sabía que ese fin de semana se daban circunstancias especiales, se sabía que se había incrementado el riesgo natural y no se pusieron las medidas necesarias", indicó la diputada socialista, quien agregó que "recortar partidas presupuestarias y no ejecutar los prespuestos produce efectos negativos a la ciudadanía. Usted habla de 57 millones de euros en políticas de prevención, pero la inversión sin planificación no sirve para nada".

Por su parte, Antonio Gómez-Reino, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, culpó al Gobierno de las "11.500 hectáreas calcinadas, de marea negra abrasada", de "un nuevo chapapote que los voluntarios tuvieron que hacer frente", y criticó que los gobiernos del PP dedican más dinero en hacer kilómetros de AVE que "en prevenir el cambio climático".

La ministra, por su parte, acusó a ambos de "hacer demagogía" porque se habían referido sólo a los incendios de Galicia porque en Asturias "el Gobierno es del PSOE en coalición con IU".

