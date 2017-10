HOMENAJE AL FISCALISTA MIGUEL CRUZ AMORÓS POR “BUSCAR SIEMPRE EL MAYOR BIENESTAR PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

La sede de Fundación ONCE en Madrid acogió este jueves un acto de homenaje a la trayectoria profesional del fiscalista Miguel Cruz Amorós, que, como señaló el exministro Josep Borrell durante el evento, ha buscado siempre “el mayor bienestar para las personas con discapacidad” a través de las políticas tributarias.

El acto consistió en la presentación del libro ‘La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo. Estudios en homenaje a Miguel Cruz’, publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Derecho y Discapacidad y en el que han participado más de una veintena de autores de prestigio.

El evento fue conducido por Isabel Peñalosa, coautora y directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

En su intervención, Josep Borrell recordó los momentos en los que trabajó con Miguel Cruz en la Administración, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas entre los años 1993 y 1996, “donde demostró su enorme capacidad de esfuerzo y su permanente e inmutable tranquilidad”.

Por su parte, Miguel Ángel Cabra de Luna, director y coautor de la obra y director del Área de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, transmitió un “especial agradecimiento a todos los autores y personas que han hecho posible este libro. Los que hemos trabajado con Miguel conocemos su tesón y su capacidad de trabajo en favor de quienes más lo necesitan y su aproximación al tercer sector”.

Miguel Ferre, coautor, exsecretario de Estado de Hacienda y vicepresidente del Global Corporation Center, declaró que “la mayoría de los que estamos aquí lo podríamos definir como una referencia. Es un gran profesional pero una mejor persona”.

En esta línea, Jesús Díaz de la Hoz, presidente de la Fundación PWC, entidad que ha apoyado la publicación de esta obra colectiva, calificó a Miguel Cruz de “persona honesta, cabal y responsable”, al tiempo destacó “la importancia de la responsabilidad social empresarial para construir una sociedad mejor”.

CABALLERO DE LA DISCAPACIDAD

Uno de los momentos más emotivos del acto se vivió durante la intervención del presidente del Cermi y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, quien evidenció el agradecimiento del movimiento social de la discapacidad organizado en torno al Cermi con la entrega del título de ‘Caballero de la discapacidad’, “por contribuir durante tanto tiempo a hacer un poquito más fácil la vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Pérez Bueno resaltó que “las personas con discapacidad vivimos una larga marcha hacia la igualdad, que se nos aleja cuando nos acercamos”. Por ello, hizo hincapié en la labor de “persuasión” en muchas ocasiones de Miguel Cruz a la hora de tratar diferentes cuestiones con Hacienda.

“La fiscalidad es una parte de la acción pública -legislativa, política y administrativa- que puede y debe tener una dimensión social que contribuya a generar cambio favorable para grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad y sus familias”, agregó el presidente del Cermi.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, mostró la satisfacción de dicha organización por haber podido acoger este acto. Asimismo, se mostró orgulloso porque desde la discapacidad y el tercer sector “hemos podido atraer al mejor de los talentos en sus diferentes ámbitos. Su trabajo lo ha hecho siempre desde el consejo leal, con conocimiento de la materia y con el más absoluto desprecio por el brillo personal y el protagonismo”.

El acto concluyó con la intervención del propio Miguel Cruz, que agradeció emocionado las intervenciones de los ponentes y la presencia de compañeros de profesión, amigos y familiares. “A este homenaje le veo sentido no para mí, sino con todos vosotros”, apuntó.

“Al servicio de la discapacidad y del tercer sector he querido poner mi vocación de resolver problemas que debe tener todo funcionario público y el convencimiento de que las diferentes administraciones deben trabajar en favor de quienes más lo necesitan”, aseveró.

