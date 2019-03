Garrigues gana el premio de IJ Global a la mejor firma latinoamericana en infraestructuras

La ceremonia de entrega tuvo lugar en Nueva York, en un evento que reunió a las principales compañías de América Latina y al sector legal de la región, informa el despacho.

El jurado de IJ Global, formado por directivos de empresas y asesores, seleccionó las transacciones más innovadoras del último año en Latinoamérica y premió el trabajo de sus principales actores, entre los que se encuentran inversores, bancos y firmas legales. Para valorar la actividad de Garrigues en la región, el jurado ha tenido en cuenta la repercusión económica y social de las operaciones lideradas por la firma y la innovación demostrada en la ejecución del asesoramiento.

Tres operaciones asesoradas por los equipos de Chile, Colombia y Perú de Garrigues se llevaron los premios a la mejor operación de Latinoamérica en sus respectivas categorías.

El préstamo sindicado para la construcción de una desaladora de agua para la mina Spence en Chile ganó el galardón Latin American Water Deal of the Year; el proyecto de la concesionaria Ruta del Cacao para la construcción de una autopista en Colombia se hizo con el Latin American Roads Deal of the Year, y el préstamo sindicado a Petroperú para la modernización de una refinaría en Perú fue nombrado Latin American Downstream Oil & Gas Deal of the Year.

Javier Ybáñez, socio responsable de la práctica latinoamericana de Garrigues, afirmó que este premio "es un signo de confianza de nuestros clientes y el reconocimiento al trabajo de nuestros profesionales que nos ha afianzado como una firma regional de referencia en América Latina con departamentos tan potentes como el de infraestructuras y financiación de proyectos".

El compromiso de Garrigues con este sector llevó a la firma a lanzar recientemente un portal web con información de ochenta proyectos que marcarán el desarrollo futuro de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En los cinco países, Garrigues cuenta con oficinas propias y equipos consolidados en las principales áreas del derecho de los negocios.