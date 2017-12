Fallece a los 91 años la hija de Franco a causa de un cáncer terminal

Carmen Franco, única hija de Francisco Franco, ha fallecido hoy a los 91 años en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer terminal que le fue detectado este verano.

Su muerte ha sido confirmada en un tuit por su nieto Luis Alfonso de Borbón en el que señala textualmente: "Dios se ha llevado a Man (d.e.p.) pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón".

La hija de Francisco Franco (Oviedo, 1926) padecía un cáncer terminal que le fue detectado este verano, y ayer, su hija Carmen Martínez Bordiú confirmó a TVE el agravamiento de su estado de salud.

Desde ayer por la mañana se habían acercado al domicilio de la duquesa de Franco, ubicado en la calle de los Hermanos Bécquer, en el distrito de Salamanca, diversos familiares y amigos, entre ellos dos de sus hijas, Mariola y Carmen, y su nieta Cynthia Rossi.

En un reportaje del diario El Mundo publicado el pasado 18 de noviembre, Carmen Franco reconocía que padecía un cáncer terminal que le habían detectado este verano.

"Bueno sí, ahora es catarro, pero lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés", afirmaba a la periodista en el reportaje.