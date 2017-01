FARMAINDUSTRIA DESTACA LA IMPORTANCIA DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Google Plus

Farmaindustria señaló hoy que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo, que será aplicable en mayo de 2018, no sólo reconoce la importancia de la investigación biomédica, sino que constituye una oportunidad para España a la hora de atraer inversiones de I+D y avanzar en la medicina personalizada y el desarrollo de nuevos fármacos.

La directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Lourdes Fraguas, explicó que “todo esto será posible si, una vez aprobadas, las disposiciones estatales recogen la importancia que el Reglamento concede a la investigación científica a la hora de permitir un uso más amplio del consentimiento informado de los pacientes, de forma que tenga validez tanto para fines asistenciales como para fines de investigación”.

Fraguas, que participó en la jornada ‘El Reglamento General de Protección de Datos y novedades de corporate compliance’, destacó la importancia que el nuevo reglamento da a la investigación científica, ya que incluye disposiciones que permiten establecer “un régimen compatible y favorable a la utilización, en este ámbito, de datos personales para fines distintos de aquellos para los que fueron recogidos inicialmente, siempre y cuando este segundo uso sea compatible con los fines de su recogida inicial, algo que se cumple cuando la finalidad es la investigación científica”.

Según informó Farmaindustria en su página web, esta experta añadió que el uso de los datos en el ámbito de la investigación científica “es compatible con el uso inicial para el que se recogieron los datos, es decir el sanitario, no sería necesario recabar un nuevo consentimiento”.

A su juicio, “hay que tener presente que la investigación biomédica sólo sería viable y efectiva sobre la base de un consentimiento amplio que contemple los segundos usos, que son la esencia de la innovación y donde reside realmente el potencial del big data; pero todo ello pasa por ampliar la finalidad de la historia clínica electrónica, cuyo uso en la actualidad sólo se prevé para fines asistenciales y no para investigación”.

