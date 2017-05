FARMACÉUTICOS Y CENTROS SOCIOSANITARIOS CONSENSUAN UN NUEVO MODELO DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Google Plus

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Fundación Edad&Vida han promovido una línea de trabajo conjunta que ha tenido como resultado la elaboración de una 'Guía de Actuación en el Ámbito de la Asistencia Farmacéutica en Depósitos de Medicamentos de Centros Sociosanitarios o Residenciales', con el objetivo de mejorar la efectividad y la eficiencia de su utilización en los pacientes ingresados en estos centros.

El presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, presentaron este martes el documento dentro del marco del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la persona’ celebrado en Madrid.

El presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, destacó el perfil sanitario de las personas actualmente ingresadas en centros residenciales y afirmó que la mayoría de las que optan por un servicio de atención residencial lo hacen por problemas de salud complejos, asociados a niveles de dependencia elevados, que requieren de recursos y profesionales especializados de carácter sanitario y social. “La atención sanitaria y farmacéutica es un derecho universal de todos los pacientes ingresados en centros sociosanitarios o residenciales, que deben tener acceso a las mismas prestaciones que si estuvieran en sus domicilios”, señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, aseguró que “la Atención Sociosanitaria está planteando el reto de crear un espacio común de confluencia y coordinación para todos los servicios sanitarios y sociales”. En este sentido, indicó que “la red de farmacias llega al 99% de la población en su lugar de residencia, una capilaridad única que tiene que ser aprovechada por las administraciones sanitarias y sociales para cubrir las necesidades de los pacientes. La red de farmacias ofrece calidad, equidad y eficacia en la atención farmacéutica a centros sociosanitarios.

Sin embargo, estamos viendo como en algunas comunidades autónomas se están desarrollando normativas que dejan a un lado a la farmacia comunitaria. Normativas que quieren excluir a la red de farmacias de la prestación farmacéutica a centros sociosanitarios”.

GUÍA DE ACTUACIÓN

Para la elaboración de la guía se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto ley 16/2012 en el que se recoge que será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria propio en todos los hospitales y centros psiquiátricos de cien o más camas, así como en los centros de asistencia social con este mismo número de camas en régimen de asistidos.

Esta normativa establece, además, que los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que presten asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos que no cuenten con un servicio de farmacia hospitalaria propio y que no estén obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, que estará vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe de servicio, en el caso de los hospitales del sector público; y a una oficina de farmacia establecida en la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el supuesto de que se trate de un hospital del sector privado.

Esta guía recoge las funciones a realizar con carácter general por los farmacéuticos: adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos, así como la vigilancia y control de las recetas médicas o la elaboración de fórmulas magistrales y de preparados oficinales.

Asimismo, los farmacéuticos de los centros sociosanitarios o residenciales deberán estar en permanente coordinación y colaboración con el resto de profesionales que forman parte del equipo multidisciplinar: médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales, etc.

Será también responsabilidad de los profesionales de farmacia la participación en actividades informativas y de formación al resto del equipo asistencial, la colaboración en los programas que promuevan las administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general, entre otras muchas actuaciones.

La guía completa se ha distribuido entre los asistentes del Congreso y estará próximamente disponibles en la web de la Fundación Edad&Vida.

