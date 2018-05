Escenarios de series: ¿sabes dónde está La Casa de Papel?

Has recorrido cientos de países, has visitado los rincones más recónditos del mundo, conoces las historias de sus habitantes más emblemáticos... y todo desde el sofá de tu casa. Con esta trayectoria sólo podías ser un tipo de perfil: seriéfilo empedernido. Pero la temporada no termina aquí. Te vas de vacaciones y lo primero que haces es comprobar si la tele del apartamento está suscrita a tu canal de pago preferido; aplazas la visita a un sitio para quedarte viendo un capítulo más o aprovechas la cola del museo para verte eso que te han dicho que "no te puedes perder". Usuario Premium. Pero si, además, lo primero que pasa por tu cabeza son los nombres de las series cuando visitas un lugar, lo tuyo es una adicción que los de Narcos son principiantes a tu lado. Para ayudarte con esta "terapia" Wimdu.es, la mayor plataforma de alquiler de apartamentos privados en Europa, ha preparado una lista de series y un tour por sus principales escenarios.





Paquita Salas

Pensar en Paquita Salas es pensar en Madrid. Al menos, en el Madrid de los teatros, de los photocall y los flashes. ¿Y es que quién no ha soñado con venir a la capital para alcanzar el éxito? La carismática representante de artistas se hace cargo de este deseo mientras nos traslada a varios rincones de Madrid con tan solo un "primer plano". Uno de ellos, por ejemplo, el Bar Válgame Dios, que se encuentra en el céntrico barrio de Chueca, acoge algunas de las localizaciones de esta comedia. Merece la pena acercarse hasta aquí no solo para recordarla, sino para contemplar las numerosas fotografías de famosos que cuelgan en sus paredes. Y para acabar, Alcalá de Henares, donde el Teatro Salón Cervantes y algunas de las calles del casco histórico serán parte del decorado de la segunda temporada, que se estrenará dentro de poco.





La casa de papel

Nairobi, Tokio, Moscú, Denver... son nombres de ciudades que los seriéfilos asociarán a sus personajes favoritos de esta exitosa serie. Pero falta uno: Madrid, que de nuevo acoge el principal escenario de esta ficción española que se inspira en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ubicada en el barrio de Goya, para desarrollar la mayor parte de su trama. Sin embargo, quienes quieran visitar el Museo Casa de la Moneda se llevarán una pequeña sorpresa, ya que el interior donde estaban secuestrados los rehenes no corresponde con la realidad. Pero no te preocupes, los exteriores sí son los mismos. Conciertos, talleres, cuentacuentos y la exposición gratuita "500 años de la historia de la Monarquía Española en la medalla" son algunas de las actividades menos arriesgadas que se pueden disfrutar en la actualidad.





Por 13 razones

No te vamos a dar 13, pero sí un buen número de ellas para que visites los escenarios de esta serie de éxito producida por la cantante Selena Gómez, entre otros. La primera es que los lugares donde se grabó existen en la realidad y se pueden visitar. Dos ciudades estadounidenses, Vallejo y San Rafael, acaparan la mayoría de los espacios. En la calle Georgia, en Vallejo, nos encontramos en el 333 con el cine donde se conocieron ambos protagonistas. Unos metros más allá, en el 431, se encuentra la Farmacia de los Baker. San Rafael alberga, por ejemplo, la casa de Clay, en el 231 de la calle Bayview o el Bret Harte Park, otro lugar relevante en el transcurso de la serie. Una segunda buena razón para visitar los escenarios donde vivieron sus aventuras Hanna y Clay es que se acaba de estrenar la segunda temporada; por lo que seguramente se amplíe el número de lugares para visitar. Y para acabar, una curiosidad: el coche de Google Maps que fotografía las calles para los mapas, coincidió en el momento del rodaje de la serie, por lo que se pueden encontrar imágenes del decorado para las escenas. ¡Sólo los verdaderos fans están preparados para reconocerlas!





Narcos

Si hay un personaje cuya fama ha trascendido más allá de su país de origen ese es Pablo Escobar. Las ciudades protagonistas de la serie, como Medellín o Cali, son atracciones turísticas por la historia que esconden sus calles de los tiempos del narcotraficante más famoso de Colombia. En este caso, los datos de Wimdu respaldan el éxito turístico que ha causado la serie. En 2016, Medellín se convirtió en el segundo destino más reservado de Colombia, por detrás de su capital, Bogotá. En 2017 las reservas de apartamentos crecieron un 25 % y este año se espera que Medellín adelante a Bogotá y se convierta en el destino con más éxito de todo el país. Además, existe un tour turístico dedicado única y exclusivamente a la figura de Escobar, que ha tenido una acogida notablemente mayor desde el inicio de la producción de Netflix. El tour te llevará a Antioquía, en el noroeste del país cafetero, donde se ubica la Hacienda de Nápoles, la famosa mansión en la que vivió el patrón, y a las calles de Medellín, concretamente a aquella en la que fue abatido. Así que ya sabes, si viajas a Colombia no te queda otra opción: tour de Narcos o plomo.





Stranger Things

A pesar de estar ambientada en los años 80 en un pueblo inventado llamado Hawkins, supuestamente en Indiana, algunos de los escenarios donde se rodó esta fantástica serie sí son reales. Stockbridge, en el estado de Georgia, acoge entre sus calles el instituto Patrick Henry, donde Eleven, Dustin, Mike o el jefe Hopper corren muchas de sus aventuras. Los bosques (que tantos sustos nos han dado) se corresponden a dos frondosos lugares como son el Stone Mountain Park en Atlanta y el Georgia International Horse Park en Conyers. ¿Te atreverás a adentrarte en ellos y enfrentarte al Demogorgon?