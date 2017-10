EDUCACIÓN. LA MAREA VERDE DENUNCIA LA INCAPACIDAD DE MÉNDEZ DE VIGO PARA LOGRAR UN PACTO EDUCATIVO

- Critican su “nulo diálogo” y dejación de funciones. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública denunció este lunes el “nulo diálogo” del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, con el sector de la enseñanza, cuestión que a su juicio le inhabilitaría para alcanzar un pacto educativo al “no ejercer como ministro” y dedicarse “exclusivamente” a sus tareas como portavoz del Gobierno.

“El ministro no tiene vías abiertas de diálogo y negociación”, aseguró la secretaria de la Federación de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, en una rueda de prensa junto a CCOO, la organización de padres de alumnos Ceapa, el Frente de Estudiantes, MRP Confederación, Sindicato de Estudiantes, STEs, CGT, Faest y Estudiantes en Movimiento.

Todas estas entidades coinciden en la falta de diálogo del titular de Educación y la escasa “voluntad política” para avanzar hacia un pacto por la enseñanza, que a su juicio iría lastrado por el resto de compromisos de Méndez de Vigo en el Ejecutivo. “No ejerce como ministro de Educación; si no le gusta el cargo, que se dedique a ser portavoz”, declaró Loranca.

Los estudiantes denunciaron que “nos vemos abocados a una situación cada vez peor” y reclamaron un pacto educativo “que no se convierta en una Lomce 2.0”, por lo que abogaron por “potenciar una lucha coordinada”, aunque no anunciaron nuevas movilizaciones.

SUBCOMISIÓN PARLAMENTARIA

Si bien es cierto que existe una subcomisión parlamentaria para alcanzar el pacto educativo, los representantes de la Marea Verde manifestaron que “está sirviendo para dar una apariencia de diálogo” que, según su versión, no es tal. “Prorrogan los trabajos seis meses más para ganar tiempo; pero para nosotros es perder el tiempo”, sostuvieron.

En un comunicado entregado a los periodistas, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública asegura que Méndez de Vigo “ha eludido su responsabilidad” de liderar el debate para alcanzar el pacto. Además, le acusa de “apatía y desinterés” hacia las políticas educativas, al concentrarse en sus quehaceres como portavoz.

