Daniel Galán, vigilante del metro en huelga de hambre: “la reivindicación es sencilla, cobrar por nuestro trabajo”

Daniel Galán tiene 42 y es vigilante de seguridad en el Metro de Madrid, contratado por la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), lleva varios días en huelga de hambre denunciando que hace dos meses que ni él ni sus compañeros cobran su nómina. Pasa cada día en la Puerta del Sol, mientras habla con periodistas, transeúntes y otros trabajadores espera una respuesta que no llega y una solución a simple vista sencilla, pero que ni la empresa ni instituciones responsables parecen vislumbrar.

“Llevo sin cobrar dos meses y va para tres, con todo lo que eso supone para una economía familiar humilde de unos mil euros”, reclama. Además, aclara que ha tomado esta decisión como una medida extrema para una situación extrema, pero que la empresa presenta problemas con los pagos desde el principio: “impagos tan flagrantes no habíamos tenido hasta ahora, pero sí retrasos continuados”. Denuncia que los 550 compañeros sufren cada mes retrasos con el sueldo, que a veces se demora hasta el día el quince. Por este motivo llevan cerca de un año haciendo huelga del 6 al 9 de cada mes. En noviembre decidieron pasar al paro indefinido. “He adoptado esta medida drástica y dramática porque nuestra situación familiar también lo es. No es concebible en el siglo XXI tener que estar trabajando gratis. Cumplimos nuestros horarios y funciones si recibir un salario con el que poder subsistir”.





Sin respuesta desde las instituciones



Por el momento nadie da una solución a estos trabajadores que solo reclaman el pago de su nómina. El consejero delegado de Metro se interesó por el asunto, pero asegura que la empresa del suburbano paga a la subcontratada SIC y que ellos no pueden abonar el dinero directamente a los trabajadores. Por otro lado, el Ayuntamiento insiste en que esto debe resolverlo la Administración regional y la Comunidad de Madrid se desentiende del problema. “Es indignante que esté ocurriendo esto y a nadie le importe ni haga nada por solucionar un problema que no hemos creado. He tenido que abandonar mis obligaciones y mis responsabilidades familiares para hacer algo así pero no todo el mundo puede permitírselo”, aclara Daniel, que habla por las centenas de compañeros que se encuentran en la misma situación.

A día de hoy, ningún trabajador ha cobrado la nómina del mes de noviembre y entre 60 y 100 de ellos no ha recibido su salario desde octubre. Sin embargo, ellos tienen que acudir a trabajar igual, ya que el Metro de Madrid es un servicio esencial la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid les ha impuesto unos servicios mínimos del 85%, por lo que Daniel se veía en la obligación de venir desde Toledo para cubrir su puesto sin cobrar. De hecho, pagando por trabajar. “A todas las puertas a las que hemos llamado no nos han dado salida, en el mejor de los casos buenas palabras y en el peor indiferencia”





A pesar de todo, la Comunidad de Madrid ha ampliado la consesión



SIC es una de las tres empresas adjudicatarias que se ocupan de la protección de los viajeros y los trabajadores denuncian que han tenido problemas desde el principio, por eso se quejan de que la Comunidad de Madrid haya alargado la concesión pese a los continuos retrasos e impagos, se acababa en agosto pero se ha ampliado hasta dos veces.

Ahora Daniel y sus compañeros solo piden un encuentro para solucionar este asunto y cobrar por su trabajo: “estoy abierto a cualquier tipo de diálogo que zanje esta situación cuanto antes ya que mi vida está en juego”.

A pesar de que SIC no paga a tiempo y que, según cuentan sus trabajadores, las condiciones no son las mejores, el parón indefinido que ha desembocado en la huelga de hambre de Daniel Galán solo reclama el pago de la nómina. “Nosotros no pedimos mejoras salariales, que deberíamos, ni mejoras de las condiciones, que también deberíamos, nuestra reivindicación es mucho más sencilla que todo eso, pretendemos cobrar nuestro trabajo para tener una vida digna y no depender de ayudas de familiares y amigos”.

A unos días de llegar 2018 aún hay trabajadores en España que tienen que reclamar que se les pague por trabajar. Algo tan sencillo como abonar el sueldo de los empleados ha empedrado un camino de puerta en puerta de instituciones y empresas que parecen no ver la solución y ha desembocado en una huelga de hambre aún sin fecha final.