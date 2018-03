DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO AFIRMA QUE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS TIENEN “UNA PREVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 100%”

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, asegura que los programas operativos que está gestionando para fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad “van bastante bien” y tienen “una previsión de cumplimiento del 100%” de los objetivos marcados por el Fondo Social Europeo.



En estos términos se expresó la directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, en una entrevista en Servimedia, en alusión al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que acaba el 31 de octubre de 2018, y al Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que acaba el 31 de octubre de 2019.

“Van bastante bien, en los objetivos que tenemos marcados por el Fondo Social Europeo en ambos programas estamos en una previsión de cumplimiento del 100% a final de plazo”, celebró Carcedo. Explicó que el POEJ “está relacionado con jóvenes de menos de 30 años que están en Garantía Juvenil , por lo que tienen una metodología y una forma de trabajar con ellos muchísimo más individualizada”, mientras que el Poises “es más genérico” y en él están aquellas personas con discapacidad de más de 30 años o que no se encuentran en Garantía Juvenil.

En este sentido, indicó que “en el POEJ es donde más necesidad tenemos”, ya que “hay más dificultad en encontrar a lo que nosotros llamamos destinatarios, que son los jóvenes que vengan por primera vez, teniendo en cuenta que cuando se puso en marcha en España el programa de Garantía Juvenil había unos niveles muy bajos de involucración de los jóvenes” y por ello “hemos tenido que ir a buscarlos con campañas en las redes sociales y con colaboraciones con entidades”.

Para solucionar esto, Carcedo anunció que “vamos a poner en marcha dos cosas”, en alusión a “la unidad de proximidad, que es una especie de unidad móvil, donde va a haber personas especializadas de Inserta por comunidades autónomas para atraer a los jóvenes tanto a los del movimiento asociativo como jóvenes de universidades y genérico” y “unidades satélite que son personas de Inserta que se van a desplazar allí donde las unidades de proximidad no llegan”.

“Estamos poniendo en marcha todos los elementos para conseguir el objetivo”, expresó Carcedo, que, aunque pidió “el apoyo de las familias y de las fundaciones”, señaló que “hemos conseguido bastantes resultados”, teniendo en cuenta que “teníamos que conseguir un total de 16.500 destinatarios y hemos llegado a más de 12.000”.

"TIPOLOGÍA HETEROGÉNEA"

Carcedo remarcó que “la tipología de los jóvenes con discapacidad es mucho más heterogénea que los jóvenes sin discapacidad que son más parecidos entre sí y tienen los mismos intereses”, ya que “un joven con discapacidad intelectual y un joven con discapacidad sensorial necesitan un grado de atención diferente, ni mayor ni menor, sino distinto”.

Por último, la directora general de Inserta Empleo afirmó que a estos programas contribuyen económicamente tanto el Fondo Social Europeo y la propia Fundación ONCE gracias al “3% que le destina la ONCE”, por lo que aseguró que “las propias personas que compran el cupón también están cofinanciando de alguna manera indirectamente estos programas operativos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso