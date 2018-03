DISCAPACIDAD. DOWN MADRID Y FUNDACIÓN MAXAM EXPONEN LAS OBRAS DE MÁS DE 40 ARTISTAS CON SÍNDROME DE DOWN

La Fundación Síndrome de Down de Madrid y la Fundación Maxam han organizado una exposición con las obras de más de 40 artistas españoles con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual que podrá visitarse del 23 al 26 de marzo en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid.



Los visitantes a la exposición podrán conocer las obras de los ganadores y los finalistas del II Concurso de Pintura Maxam para personas con discapacidad intelectual; en las que los artistas ofrecen una interpretación libre de ‘La Cantera’, de Pedro Moreno Meyerhoff, pieza incorporada a la Colección Maxam de Pintura el pasado mes de octubre. El acceso a la exposición es gratuito y podrá visitarse hasta el próximo lunes, 26 de marzo, en horario ininterrumpido (de 10.00 a 21.00 horas).

La muestra permite observar de primera mano la capacidad artística de las personas con síndrome de Down, "un colectivo con un alto potencial creativo, que está siendo reconocido a nivel mundial, por su original percepción y la frescura y espontaneidad de sus obras", señalan los organizadores.

La Global Head of Organization de Maxam y Patrona de la Fundación Maxam, Fernanda Cardama, indicó que "el concurso pretende dar una oportunidad a las personas con discapacidad intelectual, mostrando sus sensibilidades y capacidades. Los más de 40 artistas que se han presentado al certamen, y cuya obra podemos observar en esta muestra, comparten con nosotros un ejercicio de reflexión, de búsqueda interior y de diálogo compartido".

El artista Pedro Moreno-Meyerhoff aseguró que "resulta emocionante ver cómo estos artistas se acercan a mi obra y hacen una lectura fresca, desinhibida y profunda a la vez. Cuántos han hecho un hermoso cuadro cubista y otros fauve interpretando los planos de la tierra y del cielo que ya quisieran para sí Juan Gris, Miró o Rouault". "Me siento muy honrado con el trabajo de todos ellos,” asegura Moreno-Meyerhoff".

Con este tipo de iniciativas, los artistas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual reivindican el valor artístico de sus creaciones. En España, los artistas con síndrome de Down están experimentando una integración gradual y cada vez mayor reconocimiento social. Han llegado a exponer en muestras tan prestigiosas como el Salón de Otoño, organizado anualmente por la Asociación Española de Pintores y Escultores.



